Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Pupo è stato il protagonista di una confessione che ha gelato tutti.

Ammettiamolo: la seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero fenomenale. Non soltanto per l’ingresso degli otto Vip rimanenti, ma anche per tutti gli argomenti affrontati in diretta televisiva. A partire, quindi, dal confronto, seppur minimo, tra Serena Enardu e Pago. Fino all’incontro tra Imma Battaglia e Licia Nunez, in seguito alla confessione dell’attrice de Le Tre Rose di Eva sulla relazione con l’attuale moglie di Eva Grimaldi. Ed, infine, al ‘capitolo’ Clizia Incorvaia-Francesco Sarcina-Riccardo Scamarcio. Nonostante siano passati diversi mesi dall’accaduto, è stato praticamente inevitabile non affrontare questo discorso durante l’appuntamento di ieri del famoso reality di Canale 5. Ed è proprio in questo momento che Pupo, compagno di viaggio di Alfonso Signorini e Wanda Nara, ha fatto una clamorosa confessione che ha gelato tutti. Curiosi di sapere che cosa ha rivelato? Ecco tutti i dettagli.

Pupo, la confessione ‘choc’ al Grande Fratello Vip gela tutti

Sapevamo che Pupo sarebbe stata una scoperta al Grande Fratello Vip. E, fino a questo momento, non ha affatto deluso le aspettative. Con la sua simpatia e i suoi interventi precisi, giusti e puntuali, la presenza del cantante non è assolutamente passata inosservata. Soprattutto ieri sera. Quando, in diretta televisiva, la voce de ‘Gelato al cioccolato’ ha fatto una clamorosa confessione. Come dicevamo precedentemente, era il momento dedicato a Clizia Incorvaia e al tradimento con Riccardo Scamarcio ai ‘danni’ di Francesco Sarcina. È proprio durante questo spazio dedicato all’influencer che Pupo ha rotto il silenzio raccontando un retroscena sulla sua situazione sentimentale.

Sappiamo che, ormai da anni, il cantante non solo ha una moglie, ma anche una compagna. Ecco. È proprio in merito a quest’ultima che il fiorentino ha confessato: “Era la moglie di un mio amico”. Ebbene si. È proprio questa la rivelazione inaspettata che, molto probabilmente per la prima volta, Enzo Ghinazzi fa sulla sua compagna Patricia.

Pupo e Patricia: l’incontro diversi anni fa

Non ne ha mai fatto mistero Pupo di avere due donne nella sua vita sentimentale. Oltre ad Anna, la sua attuale moglie, il cantante ha anche una compagnia, Patricia. Il loro incontro risale al 1989. Quando Enzo Ghinazzi inizia la collaborazione con una casa discografica di un suo amico. È proprio in quest’occasione che incontra la donna, nonché moglie del titolare dello studio, facendo scoppiare subito la passione.