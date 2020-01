Wanda Nara, look preziosissimo al GF VIP: quanto costa il suo outfit?

Il look di Wanda Nara per la seconda serata del Grande Fratello VIP è stato un successo clamoroso: mini dress, stivali e gioielli super lusso a tema marinaresco. Quanto costa? Una cifra da capogiro.

Tutte le star hanno uno stilista preferito: Wanda Nara si sta affidando sempre più spesso, per le occasioni importanti, alla stilista Elisabetta Franchi la quale, oltre ad aver disegnato l’abito che Wanda ha meravigliosamente indossato in occasione del suo compleanno, ha anche realizzato gran parte dell’outfit che l’opinionista del Grande Fratello ha deciso di indossare per la seconda serata del reality show.



Wanda ha scelto un look total blue che sembrava volersi abbinare in qualche modo all’elegantissimo smoking di velluto blu notte sfoggiato da Alfonso Signorini per l’occasione. Se il prezzo dell’abito di Wanda è relativamente contenuto, a far schizzare alle stelle il costo totale del suo outfit sono gli incredibili accessori tra cui gli orecchini (sempre firmati Elisabetta Franchi) e i bracciali (Cartier).

Quanto costa il look di Wanda Nara?

Il miniabito a giacca doppiopetto indossata da Wanda ha un taglio maschile ma molto morbido, ingentilito alle maniche da grossi fiocchi che lo rendono molto femminile. Completato da Wanda con una cintura tono su tono, che ha accentuato la vita sottilissima della moglie di Icardi, l’abito costa “soltanto” 389 Euro.

I prezzi cominciano già a levitare se si parla dei bellissimi stivali alla coscia, sempre in blu navy e decorati con un raffinato intreccio di cordini che ricordano da vicino le cime con cui si governano le barche a vela. La punta degli stivali, scamosciati fino alla gamba, è rinforzata con un piccolo triangolo in pelle e il tacco (naturalmente è un vertiginoso stiletto). Quanto costano? 609 Euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Gen 2020 alle ore 5:33 PST

Per completare il look alla marinara Wanda ha scelto di indossare gli orecchini a forma di ancora tempestati di pietre bianche sempre realizzati dalla maison Elisabetta Franchi e che sono in vendita a 199 Euro.

Fin qui il look di Wanda Nara per la seconda puntata del grande Fratello supera i 1000 Euro, ma si devono ancora prendere in considerazione i preziosissimi due bracciali in oro di Cartier che Wanda ha sfoggiato al polso. Si tratta di due bracciali rigidi in oro giallo, uno più semplice e l’altro impreziosito da una lunga serie di diamanti. A seconda dei dettagli del modello i bracciali Cartier hanno un valore che spazia dai 6.000 ai 40.000 Euro.