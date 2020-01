“Perché non guardi C’è Posta Per Te?”, la risposta di Alessia Cammarota alla domanda di un follower su Instagram spiazza tutti: ecco il motivo per cui non ha guardato il programma di Maria De Filippi.

Alessia Cammarota è stata una grande protagoniste di Uomini e Donne. Due volte corteggiatrice nel dating show condotto da Maria De Filippi, la bella napoletana è uscita definitivamente dal programma insieme ad Aldo Palmeri, che l’ha scelta alla fine del suo trono. I due hanno costruito una famiglia meravigliosa, facendo innamorare il pubblico. Dopo il matrimonio e la nascita del loro primo figlio, Niccolò, i due hanno avuto un periodo di grande crisi, dovuto a un tradimento da parte di lui. La separazione, però, non è durata tantissimo, perché la coppia col tempo ha ritrovato la serenità e ha anche allargato la famiglia, con la nascita del piccolo Leonardo. Giovani, belli, e sempre più innamorati, Alessia e Aldo sono felici oggi, e sui social mostrano la loro vita quotidiana senza filtri. Spesso l’ex corteggiatrice risponde alle domande dei suoi fan che riguardano le gravidanze o in generale la vita familiare. Poco fa ha spiazzato tutti con la risposta che ha dato a un follower che le chiedeva come mai ieri non stesse guardando in tv C’è Posta Per Te: ecco cosa ha detto Alessia, il motivo è molto particolare.

Alessia Cammarota risponde ai fan: “Come mai non guardi C’è Posta per Te?”, ecco le sue parole

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono una coppia storica di Uomini e Donne, una di quelle che ha avuto maggiore seguito dopo il programma. I due, infatti, si sono sposati e hanno due meravigliosi bambini. Qualche tempo fa sono stati anche ospiti in trasmissione per raccontare la loro vita, e hanno presentato al pubblico il piccolo Niccolò. Sempre molto attiva su Instagram, ieri Alessia ha risposto alle domande dei fan. Poiché in una story ha detto che era con i suo bimbi a guardare i cartoni animati in tv, uno dei suoi followers le ha chiesto come mai non stesse guardando invece ‘C’è Posta per Te’. La risposta di Alessia a questa curiosità ha spiazzato tutti. Problemi tra l’ex corteggiatrice e Maria De Filippi? Assolutamente no! Ecco le parole della Cammarota.

Alessia ha semplicemente spiegato che quando i suoi figli la sera sono svegli, lei non ha alcun potere sulla tv, e deve guardare cartoni animati finché loro non si addormentano. Questa ‘particolare’ motivazione ha spiazzato i suoi fan, ma soprattutto ha strappato loro un sorriso, soprattutto a quelli che, avendo magari figli piccoli come lei, conoscono molto bene queste situazioni!