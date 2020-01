Alvin, spunta la foto del passato: quel ‘particolare’ dettaglio spiazza tutti

Pochissime ore fa, Alvin ha pubblicato su Instagram una sua foto del passato: quel ‘particolare’ dettaglio spiazza tutti i suoi fan.

È uno dei conduttori televisivi e radiofonici più amato ed apprezzato che ci sia in Italia. Con la sua ironia, simpatia e bravura, il giovane Alvin riscuote un successo davvero pazzesco. Non a caso, tutti i programmi televisivi di cui è stato al timone hanno registrato dei risultati davvero incredibili. Anzi, da record, potremmo dire. Ma non solo. Perché, nonostante il suo successo lavorativo, il conduttore è anche molto seguito sui social. Soprattutto su Instagram. È proprio qui che, pochissime ore fa, ha condiviso una sua foto del passato davvero magnifica. Che, in un batter baleno, non solo ha conquistato l’interesse dei suoi sostenitori, ma li ha lasciati anche senza parole. Sapete perché? Beh, nulla di ‘grave’. Fatto sta che, in suddetto scatto, Alvin mostra un ‘particolare’ dettaglio davvero inedito. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Alvin, la foto del passato ‘impressiona’ i followers: quel dettaglio non passa inosservato

Su Instagram, come dicevamo precedentemente, Alvin è davvero molto attivo. Sulla sua photogallery social, infatti, si rintracciano diversi scatti fotografici davvero sorprendenti. Uno di essi risale a qualche ora fa. Quando, con una chiara nota ‘amarcord’, il famoso conduttore televisivo ha condiviso, con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori, una sua foto del passato. In suddetta immagine, Alvin è visibilmente più giovane di adesso. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione da parte dei suoi followers è ben altro. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Notate nulla di ‘strano’? Ebbene si. Sono proprio quei capelli lunghi e intrecciati che non possono assolutamente passare inosservati. Lasciando, quindi, senza parole tutti i suoi sostenitori. In un batter baleno, infatti, sono giunti numerosi commenti che sottolineano quanto sia diverso con questi capelli.

Ve lo ricordate a L’Isola dei Famosi?

Come dicevamo precedentemente, Alvin è stato al timone di numerosi programmi di successo. A partire da Verissimo. Fino ad Eurogames, in compagnia di Ilary Blasi. Ma ve lo ricordate a L’Isola dei Famosi. È stato uno degli inviati dell’adventure reality che più ha catturato l’attenzione. Anche perché, con la sua bravura, ironia e simpatia, il giovane conduttore non poteva che ottenere un risultato differente. Ecco. Ma a distanza di mesi dalla nuova edizione del reality, Alvin rivestirà ancora questo ruolo? Staremo a vedere!