Anna Tatangelo, la maglia corta non copre tutto: nell’ultima foto pubblicata su Instagram, spunta un ‘dettaglio’ che colpisce tutti; scopriamo quale.

Lei è senza dubbio una delle cantanti più amate del nostro Paese. Parliamo della meravigliosa Anna Tatangelo, che ormai da quasi 20 anni emoziona milioni di fan con la sua voce. Era il 2002, infatti, quando una giovanissima Anna è diventata nota grazie alla vittoria a Sanremo Giovani, con l’indimenticabile brano ‘Doppiamente fragili’. Oggi, la Tatangelo è una splendida trentatreenne, che fa impazzire tutti, ma non solo per via della sua notevole voce. Sono in tanti ad apprezzare anche la bellezza della cantante di Sora, che ama tenersi in contatto col suo pubblico anche sui social. Ed è proprio sul suo profilo ufficiale di Instagram che, qualche ora fa, è spuntata una foto molto ‘particolare’. Nello scatto in questione, Anna indossa un abbigliamento sportivo, con felpa rossa e pantaloni in pelle. Una felpa un po’ troppo corta, che non copre proprio tutto. Un dettaglio ben preciso cattura l’attenzione dei followers. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Anna Tatangelo infiamma Instagram: la maglia è troppo corta, il dettaglio che non sfugge ai followers

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e seguite del momento. Seguite non solo ai suoi concerti! Il suo profilo Instagram conta un milione e mezzo di followers, coi quali Anna ama condividere foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, la Tatangelo ha postato una foto che non è passata inosservata. La cantante è bellissima come sempre, nel suo outfit sportivo. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto: Anna è perfetta col suo look casual. La cantante diverte i fan con la didascalia al post, che genera una serie di commenti esilaranti. Ma, proprio nei commenti, appare chiaro che è un altro il dettaglio che ha catturato l’attenzione dei followers. Un dettaglio che spunta fuori proprio dalla felpa della cantante. Ecco cosa hanno notato:

Ebbene sì, sono stati proprio gli addominali della bella Anna i grandi ‘protagonisti’ di questo scatto. In effetti, la felpa rossa che indossa la cantante è corta e mette in mostra il suo ventre super tonico. Un fisico da urlo, quello di Anna Tatangelo, che ha ricevuto il pieno di likes e commenti per questo post. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?