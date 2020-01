C’è Posta per Te, la storia di Raffaella che non vede da anni suo padre: la decisione di Graziella spiazza tutti

C’è Posta per Te, in questa prima puntata dello show di Maria De Filippi si racconta la storia di : cos’è successo e com’è andata a finire tra di loro.

Una prima puntata di C’è Posta per Te davvero incredibile. Non soltanto per la magnifica presenza di Jhonny Depp, ma anche per le incredibili ed emozionanti storie che, fino a questo momento, sono state raccontate. Abbiamo assistito, infatti, alla storia di una giovane mamma che è riuscita ad abbracciare suo figlio. E ad una storia d’amore interrotta di una coppia napoletana. Adesso, invece, è il turno di Raffaella. La loro è stata, senza alcun dubbio, una storia davvero incredibile. Che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo. Siete curiosi di sapere per quale motivo ha chiamato C’è Posta per Te? E, soprattutto, com’è andata a finire tra di loro? Ecco tutti i minimi dettagli. Non solo, infatti, vi racconteremo la storia nel minimo particolare, ma anche quello che è successo dopo.

La storia di Raffaella a C’è Posta per Te: ecco cos’è successo

Questa è la storia di Raffaella che, nonostante un rapporto simbiotico con suo padre, non lo vedo dal 2013. La giovane racconta a C’è Posta per Te di aver bisogno di suo padre e di avvertire terribilmente la sua mancanza, ma di essere impossibilita a vederlo da solo se non in compagnia della sua compagna Graziella. Il tutto nasce anni fa. Quando Raffaella scopre che suo padre ha una storia extra coniugale con un’altra donna. Decidendo, così, di fare coppia fissa con lei. Il rapporto con sua moglie, madre di Raffaella è sgretolato, perciò decide di lasciarla. Tuttavia, seppure Raffaella si senta abbandonata, non rinuncia affatto al rapporto con suo padre. Così, nel 2013, in occasione del suo matrimonio, la giovane chiede a suo padre di accompagnarla all’altare. I due prendono appuntamento, ma a quest’incontro l’uomo si presenta con Graziella, la sua compagna. Ma non solo. Perché durante quest’appuntamento, le due donne litigano pesantemente. Decretando, quindi, l’assenza dell’uomo al matrimonio di sua figlia. Raffaella diventa madre. E, anche in quest’occasione, la giovane vuole condividere questa gioia con lui. Ma l’uomo insiste a vedere sua figlia a casa sua in compagnia della sua compagna. Per questo motivo Raffaella decido di rinunciare a quest’incontro.

Arriviamo al 2018 quando la ragazza invita suo padre a mangiare una pizza. Ma ad alcune domande ‘indiscrete’ dell’uomo, Raffaella decide di annullare tutto. Decidendo, così, di rinunciare a lui. Ad oggi, la ragazza ammette di non avere nulla contro Graziella, ma di volere soltanto suo padre al suo fianco. E di essere pronta, quindi, ad iniziare un rapporto civile sia con la compagna di suo padre che con lui.

Com’è andata a finire?

Raffaella è molto intenzionata a riavere suo padre. Infatti, nello studio di C’è Posta per Te, la giovane è pronta ad ‘accettare’ Graziella e a chiederle scusa, a patto, però, che si instauri nuovamente il rapporto con suo padre. Maria De Filippi ce l’ha messa tutta, c’è da dirlo. La padrona di casa, infatti, ha tentato in tutti i modi a far capire al signor Vincenzo e alla sua compagna Graziella, il dolore di Raffaella nel non aver più rapporti con lui. È proprio per questo motivo che Graziella, per amore del suo compagno e della sua famiglia, è pronta a mettersi da parte. Ecco. È proprio questa la decisione della donna che spiazza tutti. Ma che, d’altra parte, è più che giusta. Tuttavia, la decisione finale è davvero un colpo di scena. Perché se da una parte Vincenzo ha accettato ad aprire la busta; Graziella non lo fatto affatto. Per questo motivo la decisione dell’uomo è inevitabile: chiudere le busta. “È un errore”, conclude Maria De Filippi.