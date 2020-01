In quest’ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez si lascia immortalare in costume: l’inquadratura è dall’alto, gli occhi vanno proprio lì.

Sta giungendo al termine questa vacanza in Argentina per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Lo testimoniano le ultime parole del bel ciclista dette in alcune sue Instagram Stories. È proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, la bellissima modella non vuole fare altro che godersi le bellezze che la sua terra offre e, perché no, anche il caldo sole argentino. È proprio per questo motivo che, da come si evince anche dall’ultima foto postata sul suo canale social ufficiale, la sorella minore di Belen si lascia immortalare ‘a mollo’ nell’acqua con indosso un costume davvero favoloso. Tuttavia, l’inquadratura dall’alto utilizzata da Ignazio per questa magnifica foto molto suggestiva, non fa altro che mettere in mostra un dettaglio davvero pazzesco. Inevitabile, quindi, che gli occhi vadano a finire proprio lì. Curiosi di sapere di cosa parliamo, vero? Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez in costume: gli occhi di tutti vanno a finire proprio lì

Cecilia Rodriguez ama lasciarsi fotografare. La sua photogallery su Instagram, infatti, è ricca di scatti davvero sorprendenti. Che, come rivelato da lei stessa in prima persona, sono fatti da una persona davvero speciale. Tuttavia, per scattare quest’ultima foto pubblicata, pochissime ore fa, su Instagram, il ‘fotografo personale’ deve essersi impegnato davvero parecchio. Perché, ammettiamolo, i risultati sono davvero pazzeschi. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti di apprezzamento giunti a corredo di questo magnifico scatto. Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l’attenzione di tutti è, com’è giusto che sia, la bellezza dell’argentina. Ne abbiamo già avuto prova in diverse occasioni, è vero. Ma, in quest’ultima foto, si è davvero superata. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Cecilia si lascia immortalare con indosso un prezioso e fantastico costume, appartenente alla nuova linea Me Fui. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers è ben altro. L’inquadratura dall’alto e, soprattutto, questa posa particolare non fa altro che mettere in evidenza un dettaglio davvero pazzesco. Di cosa parliamo? Ecco alcuni commenti:

Ebbene si. È proprio questo ‘dettaglio’ che non può assolutamente passare inosservato in quest’ultima foto social di Cecilia Rodriguez. In effetti, il fisico sfoggiato in suddetto scatto è davvero favoloso. Quindi, ammettiamolo, i complimenti sono più che plausibili, vero?

Per ulteriori news su Cecilia Rodriguez –> clicca qui