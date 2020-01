Eleonora Daniele stupisce Mara Venier: durante la puntata odierna di “Domenica In” arriva la proposta a sorpresa per la conduttrice

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto su Rai Uno da Mara Venier. La prima ospite della puntata odierna è stata Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie italiane il 14 settembre 2019 ha sposato l’imprenditore Giulio Tassoni. In settimana ha annunciato di aspettare la sua prima figlia, che si chiamerà Carlotta, in omaggio della nonna materna. La Daniele è stata ospite nel programma della Venier per parlare della sua storia d’amore con l’imprenditore e ovviamente anche della sua gravidanza. Un’intervista molto lunga, che ha occupato quasi tutta la prima parte di Domenica In, e soprattutto molto molto emozionante. La Venier ha ‘scomodato’ quasi tutto il paese d’origine della conduttrice di Storie italiane per farle alcune sorprese. La Daniele si è emozionata spesso in studio ed ha rimproverato la conduttrice: “Avevi detto che non mi avresti fatto piangere“.

Eleonora Daniele, proposta a sorpresa a Mara Venier

La conduttrice di Storie italiane è stata la prima ospite della puntata odierna di Domenica In. La Daniele, dopo aver annunciato in settimana la gravidanza, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel programma della Venier: “Nascerà a giugno, sarà di segno Gemelli e sarà molto tosta”. La Daniele ha dichiarato di voler chiamare la figlia Carlotta, in omaggio alla nonna materna: “Mia nonna l’ho amata tantissimo, anche se se ne è andata quando era piccolina. Ho pensato sempre che se avessi avuto una figlia femmina le avrei dato il suo nome”. La conduttrice ha raccontato anche come sono andati i primi mesi di gravidanza: “I primi mesi avevo molte nausee, ora mangio e basta”. La conduttrice, in merito ad un figlio, sembrava aver deposto le armi e invece la notizia è arrivata poco dopo il matrimonio con Giulio Tassoni. Una notizia sorprendente, come quella annunciata quest’oggi nello studio di Domenica In. L’ospite, infatti, ha sorpresa la padrona di casa con una richiesta abbastanza importante: “Quando farò il battesimo a Carlotta, mi piacerebbe tanto che tu fossi la madrina“. Una richiesta che ha lasciato senza parole la Venier: “Me lo dici così?” ha esclamato la conduttrice di Domenica In “mi hai preso in contropiede. Mi sono commossa“.

La Daniele ha voluto anche giustificare la sua scelta: “Abbiamo deciso io e mio marito. Sei un simbolo di successo e umanità“. E allora non ci resta che aspettare il battesimo della piccola Carlotta.