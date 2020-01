Elisa Isoardi, splendida notizia per i suoi fan: ecco arrivare l’annuncio che tutti aspettavano da tempo, la conduttrice può gioire con loro.

Elisa Isoardi è davvero molto amata dal pubblico della Rai. Da quando è al timone de ‘La Prova del Cuoco’, entra in casa degli italiani ogni giorno, aiutandoli in cucina con le ricette dei suoi ospiti, ma soprattutto facendoli sorridere con i continui e imperdibili siparietti con Claudio Lippi, che è diventato una figura sempre più importante all’interno dello show di Rai Uno. Tante le novità che il programma ha visto quest’anno, una fra tutte lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe e alla loro alimentazione, del quale Elisa è molto orgogliosa, perché il protagonista principale è il suo cagnolino, Zenit. Suo amico per la vita, il cucciolo è sempre presente sul profilo Instagram della conduttrice, che lo porta sempre con sé, trattandolo davvero come un figlio. Questo è un periodo molto positivo per la Isoardi, ma ora i suoi fan hanno avuto una notizia davvero incredibile che riguarda la loro beniamina: si tratta dell’annuncio che tutti aspettavano da tempo, ecco cos’è successo.

Elisa Isoardi, ecco la splendida notizia che la riguarda: l’annuncio che tutti aspettavano

Elisa Isoardi è arrivata ormai da due stagioni a La Prova Del Cuoco, subentrando ad Antonella Clerici, conduttrice storica del programma. Di certo non è stato facile per la Isoardi raccogliere la pesante eredità lasciata dalla Clerici, che è stata nello show per quasi 20 anni. Inizialmente, infatti, il programma con la nuova conduttrice ha avuto difficoltà a decollare, soprattutto in termini di ascolti, ed è stato piuttosto complicato fare breccia nel cuore del pubblico. Ora, però, il vento sembra essere cambiato, e la notizia ha davvero reso felicissimi i fan della Isoardi e del programma. A quanto pare, infatti, stando ai dati Auditel, ‘La Prova del Cuoco’ ha avuto un miglioramento netto da un po’ di mesi a questa parte, che sta continuando anche con il nuovo anno.

I dati registrano un aumento sensibile dello share e dei telespettatori che seguono il cooking show, che sono passati da poco più di 1 milione, a 1 milione e 800mila, arrivando anche a picchi di oltre 2 milioni nei momenti finali delle puntate. La notizia avrà sicuramente fatto saltare dalla sedia la Isoardi, che con il lavoro, l’impegno e l’aiuto dei suoi collaboratori e soprattutto di Claudio Lippi, è riuscita a imporsi, diventando una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico della Rai.