La Pupa e il Secchione, un’ex concorrente confessa, in una recente intervista, di essere casta da 10 mesi: ecco di chi si tratta e la sua decisione.

Martedì 7 Gennaio è andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Dopo diversi anni di assenza, il famoso e celeberrimo reality di Italia Uno è ritornato a fare divertire milioni di telespettatori. Tuttavia, nonostante tutta l’attenzione sia concentrata sulle nuove pupe e i nuovi secchioni, un’ex concorrente del programma ha fatto una clamorosa rivelazione. In una recente intervista per il settimanale Oggi, la pupa in questione, infatti, ha confessato di essere casta da ben 10 mesi. E di aver preso, a tal proposito, una decisione davvero inaspettata. Ma di chi parliamo? E, soprattutto, cosa avrà deciso di fare la giovane donna? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Ex concorrente de La Pupa e il Secchione confessa: “Sono casta da 10 mesi”

È stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione de La Pupa e il Secchione, Nora Amile. Con i suoi ricci ‘sbarazzini’ e la sua smisurata bellezza, la giovane milanese aveva lasciato tutti senza parole. Tuttavia, a distanza di anni da questa esperienza televisiva, l‘ex concorrente del reality di Italia Uno ha fatto una clamorosa confessione. Come dicevamo precedentemente, in una recente intervista per il settimanale Oggi, Nora ha confessato, infatti, di essere casta da 10 mesi. “Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima”, si legge sulle pagine del giornale.

Ma non è finita qui. Perché, proprio a tal proposito, l’ex Pupa ha confessato di voler chiedere alla Madre Superiora delle Carmelitane Scalze di Milano di poter entrare nel loro convento. Insomma, una confessione e una decisione che, ammettiamolo, lasciano tutti senza parole.

Il dramma del suicidio

Come raccontato dal sito web Il Fatto Quotidiano, sembrerebbe che, in un’altra intervista, Nora Amile abbia vissuto un periodo non molto facile. Sembrerebbe, infatti, che nel 2011, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione abbia sofferto di depressione. Tanto ad arrivare a pensare anche al suicidio. Tuttavia, tutto è andato a buon fine. Grazie all’aiuto di un suo amico e ad alcune cure, Nora si è ripresa alla grande. “Mi hanno portato in una clinica psichiatrica. E hanno iniziato a curarmi. Anche in quel caso, ho reagito bene”, si legge sul sito web.