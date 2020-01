Fedez riprende Chiara Ferragni e ‘becca’ quel dettaglio ‘imbarazzante’: “Ecco la donna più influente nella moda”, siparietto imperdibile nelle storie Instagram.

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia davvero unica. Belli, ricchi e innamorati, fanno impazzire i loro tantissimi fan con i video e le foto che pubblicano ogni giorno su Instagram, dove raccontano tutta la loro vita. La coppia è tornata da poco da Dubai, dove ha trascorso il Capodanno insieme a Fedez e il piccolo Leone, oltre alle sue sorelle con i rispettivi compagni. Una vacanza davvero da sogno, che i Ferragnez hanno come sempre condiviso con i loro milioni di followers, mostrando tutto quello che hanno fatto, dalle avventure nel deserto alle disavventure, che di certo non sono mancate, come la notte in cui Fedez è stato male. Ora che sono tornati a Milano, i due hanno ripreso la loro vita di sempre, con il lavoro e il piccolo Leone, grande protagonista dei profili Instagram dei genitori. Nelle ultime stories pubblicate da Fedez, il rapper ha immortalato un dettaglio molto ‘imbarazzante’ della moglie Chiara: ecco il siparietto imperdibile.

Fedez becca il ‘dettaglio imbarazzante’ della moglie Chiara: siparietto imperdibile su Instagram

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia davvero invidiabile. I due amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda sui rispettivi ‘punti deboli’. Nelle ultime storie condivise sul profilo Instagram del rapper, c’è un video che mostra un siparietto davvero imperdibile. Fedez riprende sua moglie, facendo lo zoom su un dettaglio piuttosto ‘imbarazzante‘. Chiara, infatti, è in pigiama e indossa un paio di calzini, che hanno però un buco sull’alluce destro. Il marito la prende in giro amorevolmente e scrive una didascalia molto divertente: “Ricordiamo che lei è la donna più influente della moda”, dice, scherzando con lei anche nel video. Chiara, da parte sua, si giustifica, dicendo di aver rotto i calzini appena comprati, nel tentativo di togliere l’etichetta. “Li ho messi lo stesso, non mi importa”, ha risposto. Il video è davvero simpatico e imperdibile, come del resto tutti i siparietti dei ‘Ferragnez’, che tutti i giorni divertono i milioni di fan della coppia.

I ‘Ferragnez’ offesi da Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Se da un lato Fedez e Chiara Ferragni sono amatissimi dal pubblico e hanno milioni di followers, dall’altro hanno anche tanti haters, o comunque persone che non li apprezzano. Una di queste è sicuramente Antonella Elia, che subito dopo essere entrata al Grande Fratello Vip, ha speso parole pesanti contro la coppia, definendoli ‘terribili’ per il loro modo di esporsi continuamente sui social.