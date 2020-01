GF Vip, battibecco dopo cena tra Barbara Alberti e Adriana Volpe: “Ora mi inca**o, porca pu***na!”, il motivo della discussione è incredibile, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Il Grande Fratello Vip è cominciato da pochi giorni, ma sono già successe tantissime cose tra i concorrenti e il pubblico è già in fermento. Nella scorsa puntata ha tenuto banco la situazione tra Pago e Serena Enardu, che hanno avuto un forte ed emozionante faccia a faccia, tra lacrime ed abbracci. I due si sono confrontati in diretta e lei avrebbe voluto rimanere in casa per una settimana con lui, ma il pubblico con il televoto ha deciso di farla uscire la sera stessa. Serata difficile anche per Licia Nunez, che ha avuto un duro confronto con la sua ex Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi, finendo poi in lacrime dopo la diretta. Insomma, le dinamiche di cui parlare non mancano e nella casa sono anche avvenute le prime scene ‘piccanti’, come la doccia super di Paola Di Benedetto che ha mandato in delirio il pubblico, e il bacio ‘bollente’ tra Clizia Incorvaia e Antonio Zequila, che ha fatto divertire tutti. Poco fa, però, è avvenuto anche il primo ‘battibecco’ tra donne. Stiamo parlando di una discussione tra Adriana Volpe e Barbara Alberti, avvenuta per un motivo piuttosto sorprendente: ecco cos’è successo.

GF Vip, battibecco tra Adriana Volpe e Barbara Alberti: ecco il motivo a dir poco sorprendente

Durante la diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip, è possibile guardare tutto quello che succede nella casa durante la giornata. Questa sera, ad esempio, dopo cena è avvenuto un battibecco tra due donne della casa, Adriana Volpe e Barbara Alberti, per un motivo alquanto sorprendente. Mentre tutti erano ancora a tavola a chiacchierare e ridere, la scrittrice si è alzata e ha cominciato a lavare i piatti e le stoviglie. Adriana Volpe l’ha subito raggiunta, chiedendole di fermarsi e di tornare a tavola, visto che lei è la più grande del gruppo, e non è giusto che stia in piedi a lavare “Così ci fai sentire in colpa”, le ha detto. Il gesto di Adriana voleva essere chiaramente una gentilezza, ma la sua insistenza non è piaciuta alla Alberti.

A un certo punto, infatti, Barbara ha sbottato: “Dai Adriana, lasciami fare, ho quasi finito, se lascio così mi inca**o, porca pu***na”. Le parole sono state forti, ma il tono della scrittrice non era aggressivo, tanto che la Volpe si è allontanata senza sentirsi offesa. “Non la posso vedere lì a fare i piatti, mentre ci sono tanti giovani qui a seduti a tavola”, ha detto poi la conduttrice sfogandosi a bassa voce con Antonella Elia, che l’ha invitata a lasciar perdere, visto che è stata la stessa Alberti a offrirsi di lavare i piatti, forse per combattere la noia.