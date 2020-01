GF Vip, arriva il bacio ‘bollente’ davanti a tutti: “Ci ha messo la lingua”, ecco cos’è successo e chi sono i protagonisti del momento ‘piccante’ avvenuto nella casa.

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato, e a meno di una settimana dalla prima puntata, le dinamiche all’interno della casa sono già tantissime. Del resto, questa è un’edizione ricca di concorrenti, tra l’altro tutti famosissimi e con delle storie importanti alle spalle, per cui è bastato poco tempo per regalare al pubblico le prime emozioni e i primi momenti ‘piccanti’. A sole poche ore dall’ingresso dei primi gieffini, infatti, c’è stato subito il bacio tra Pago e Adriana Volpe, anche se si è trattato di un semplice gioco innocente, visto che la Volpe è sposata e Pago è completamente assorbito dalla sua situazione con Serena Enardu, con la quale ha avuto un emozionante confronto durante la puntata di venerdì. Poche ore fa la temperatura è salita con la super doccia di Paola Di Benedetto, che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico. Poco fa, un altro colpo di scena. Stavolta è arrivato, infatti un vero e proprio bacio ‘bollente’ tra due concorrenti, tra l’altro davanti a tutti: ecco di chi si tratta.

GF Vip, scatta il bacio ‘bollente’ tra due concorrenti: sono Antonio Zequila e Clizia Incorvaia

Il Grande Fratello Vip, come sempre, regala momenti ‘piccanti’ al pubblico da casa, e chi segue il reality 24 ore su 24 ha sicuramente assistito a quello di cui stiamo per parlare. Durante un gioco goliardico, alcuni inquilini si sono messi alla prova come attori, diretti da Fabio Testi, che ha fatto appunto da regista. Clizia Incorvaia e Antonio Zequila, in particolare, si sono resi protagonisti di una scena d’amore, che prevedeva alla fine un bacio appassionato. Tutto finto, sia chiaro, ma le cose non sono andate esattamente così. Dopo il ‘ciak’ di Fernanda Lessa, infatti, Antonio e Clizia si sono avvicinati e dopo un veloce scambio di battute, si sono baciati a stampo. Ma le labbra si sono toccate per pochi secondi, perché Clizia si è subito allontanata, e scherzando con gli altri ha detto che Zequila ha cercato di baciarla in maniera troppo ‘bollente’. “Ci ha messo la lingua”, continuava infatti a ripetere, tra le risate di tutti i presenti.

Inutile dire che la scena è stata un vero successone, e ha fatto sbellicare dal ridere tutti gli altri inquilini, a conferma del clima di grande goliardia e serenità che si respira in casa in questi primi giorni di convivenza ‘forzata’.