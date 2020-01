Serena Enardu ritorna a casa dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip e scrive un’emozionante dedica per Pago: ecco tutti i dettagli.

In questi ultimi giorni, Serena Enardu è nuovamente con i riflettori puntati addosso. Dopo la partecipazione a Temptation island Vip e la fine della sua storia d’amore con Pago, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata al centro dell’attenzione di tutti. Lo è stata anche qualche giorno fa. Quando, in seguito alla partecipazione del suo ex compagno alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la giovane sarda ha trovato il modo per poter dichiarare il suo sentimento per lui. Già nei mesi precedenti, in realtà, lo aveva tentato di farlo. Purtroppo, però i suoi tentativi non sono andati a buon fine. È proprio per questo motivo che Alfonso Signorini ha voluto concederle questa possibilità. Facendo, così, decidere al pubblico se Serena poteva o non poteva entrare nella casa del Gf. Sappiamo tutti com’è andata a finire. Tuttavia, di ritorno a casa, la giovane Enardu ha voluto scrivere un’emozionante dedica per Pago. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Serena Enardu, l’emozionante dedica per Pago dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Seppure un breve confronto con Pago, Serena Enardu non ha affatto nascosto la sua amarezza per quanto accaduto. Di ritorno a casa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto scrivere un toccante messaggio su Instagram. In cui spiegava, oltre che ringraziare quella parte di italiani che avevano votato a favore del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, il suo attuale stato d’animo. ‘Ho pianto tutta la notte. Ma sono certa di aver fatto la cosa giusta per noi’, scrive la giovane sarda in ‘diretta’ dall’aeroporto. Ma non è finita qui. Perché, mentre era sull’aereo pronta a ritornare a casa ad abbracciare suo figlio e i suoi cari, Serena scrive un’emozionante dedica per Pago. Ecco i dettagli:

Con questa suggestiva immagine sopra le nuvole, Serena dedica al suo innamorato ‘Eppure sentire’ di Elisa.

La presenza di Serena non è passata inosservata: scoppia la lite in casa

Come raccontato in un nostro recente articolo, l’ingresso in casa di Serena Enardu e il conseguente chiarimento con Pago non sono assolutamente passati inosservati. Pochissime ore fa, durante una piacevolissima serata tutti insieme, è scoppiata un’accesa discussione tra il cantautore sardo, Salvo Veneziano e Pasquale La Ricchia proprio in merito a questa vicenda.