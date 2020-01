Antonella Elia scoppia a piangere nella casa del Grande Fratello Vip: la concorrente non resiste e si sfoga con Fernanda Lessa

Quarto giorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata di venerdì sera sono entrati altri otto concorrenti e la casa è sempre più popolata. Sotto lo stesso tetto ci sono ben diciannove concorrenti. La convivenza non è mai stata così difficile. Ieri sera, tra l’altro, sono saliti per cena anche i quattro highlander e le prime tensioni non si sono fatte attendere. Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia hanno avuto un diverbio con Pacifico Settembre. I due hanno espresso la loro opinione riguardo alla storia del cantautore con la sua ex compagna, ma i modi e i termini evidentemente non sono piaciuti a Pago, che ha sbottato. La discussione è rientrata subito dopo e Pasquale si è scusato con il cantautore. I primi problemi, però, iniziano ad affiorare e questa mattina è stato il turno di Antonella Elia. La concorrente, già vincitrice de L’Isola dei Famosi, si è lasciata andare ad un momento di sconforto.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia in lacrime

Risveglio traumatico per la Elia: la concorrente della quarta edizione del GF VIP è scoppiata a piangere ed è stata rincuorata da Fernanda Lessa e Barbara Alberti. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, dopo il risveglio muscolare in giardino, sfogandosi con Fernanda Lessa, non è riuscita a trattenere le lacrime. Antonella ha dichiarato di non sentirsi a suo agio perchè si sente perennemente osservata (per via delle numerose telecamere) e desidererebbe un po’ di silenzio, ma la casa è troppo popolata. Fernanda l’ha compatita ed ha confessato che anche lei ama il silenzio e la pace, ma dovrà farci l’abitudine. La showgirl brasiliana ha abbracciato a lungo la sua coinquilina, cercando di riportare il buon umore nella casa. Il suo sorriso contagioso sarà sicuramente riuscito a far brillare nuovamente la Elia. Quest’ultima, però, ha dimostrato che anche i più forti hanno momenti di debolezza, soprattutto nella casa del Grande Fratello.

Dopo le parole di Fernanda Lessa, la Elia è stata rincorata anche da Barbara Alberti, che ha speso belle parole per la coinquilina. Fernanda e Barbara hanno consigliato alla Elia di andarsi a riposare e recuperare un po’ di forze. I concorrenti del GF VIP restano svegli sino a tarda mattinata e per questo motivo hanno pochissime ore di sonno.