Grande Fratello Vip, è scoppiata la prima discussione all’interno delle casa più spiata d’Italia: sono stati degli attimi di vera ‘tensione’ tra i gieffini.

Non è nemmeno una settimana che è iniziato il Grande Fratello Vip, eppure sta accadendo già di tutto. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto a quanto accaduto durante la diretta della seconda puntata, andata in onda venerdì sera, ma anche a tutto quello che succede all’interno della casa 24 ore su 24. I diversi concorrenti, ormai, stanno iniziando a conoscersi e, soprattutto, a raccontarsi. Iniziano a crearsi le prime simpatie, le prime amicizie e, perché no, anche le prime discussioni. Ecco. È proprio questo che è accaduto qualche ora fa. Quando, durante una piacevolissima serata tutti insieme, è scoppiato un acceso scambio di opinioni tra diversi concorrenti presenti all’interno della casa. Secondo voi, chi sono? Ovviamente, vi sveleremo tutto nei minimi dettagli. Anche se vi anticipiamo che, ancora una volta, c’entra Serena Enardu. Ecco cos’è successo.

Grande Fratello Vip, prima discussione all’interno della casa: cos’è accaduto

La seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì sera, è stata davvero formidabile. Non soltanto per l’incontro tra Imma Battaglia e Licia Nunez, ma anche per il confronto tra Pago e Serena Enardu. La loro storia d’amore ha stregato tutti durante Temptation Island Vip. Ed è per questo motivo, quindi, che si pone ancora attenzione su di loro. Anche perché, ricordiamo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha capito di amare ancora il suo ex compagno. E di essere pronta, quindi, a ricucire il loro rapporto. C’è chi, però, non è affatto d’accordo. Durante una piacevolissima serata trascorsa all’interno della casa del GF, infatti, è scoppiata una discussione proprio in merito alla vicenda. I protagonisti, quindi, sono: Pago, Salvo Veneziano e Pasquale La Ricchia.

I due Highlander, infatti, hanno sottolineato il loro disappunto per la vicenda. In particolare, il pizzaiolo siciliano. Che ha ribadito quanto il comportamento e le parole di Serena all’interno del villaggio delle fidanzate siano state una mancanza di rispetto per il suo fidanzato. Per questo motivo, Pago, visibilmente alterato, risponde: “Non puoi venire qui, avere un confronto con me ed offendermi”. E, poi, continua rivolgendosi a Veneziano: “Se tu mi puoi dire tutto e io non ti posso dire nulla, allora no”. Insomma, degli attimi di vera e propria tensione, no?