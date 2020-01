Teresa Langella ha annunciato ai suoi fan che sta per immergersi in una nuova esperienza lavorativa: l’ex tronista è molto emozionata. Ecco cosa inizierà a fare nei prossimi giorni.

Il suo volto è famoso nel programma Uomini e Donne: Teresa Langella, prima come corteggiatrice, poi dopo molti anni come tronista, ha regalato molte emozioni al pubblico del programma. La sua storia travagliata all’interno del programma con Andrea Dal Corso è sbocciata poi una volta fuori, lontano dalle telecamere: oggi i due vivono felicemente la relazione e sopratutto convivono a Milano. Sui social la napoletana è molto attiva: 814 mila follower conta il suo profilo Instagram a cui regala scatti e video davvero sorprendenti. Poche ore fa ha fatto un annuncio tramite le IG story che ha lasciato tutti di stucco: ecco di cosa si tratta.

Teresa Langella lascia tutti di stucco: “Il sogno nel cassetto si avvera”, novità clamorosa

Teresa Langella non ci sta più nella pelle: è molto eccitata per quanto le sta accadendo nella sua vita. Oltre ad aver trovato l’amore della sua vita, l’ex tronista ha finalmente realizzato il suo grande sogno: quello di lavorare in radio. Poche ore fa ha fatto un annuncio sui social davvero sorprendente: condurrà un programma radiofonico su Radio 105.

“Avrei voluto darvi questa notizia prima ma non è stato possibile. Tutti abbiamo dei sogni importanti da realizzare: ero diretta a Milano, ho ricevuto la chiamata che aspettavo. La radio è sempre stato il mio sogno nel cassetto: mai avrei pensato di darvi questa notizia motivo di gioia immensa. Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Da domani, dalle 18 alle 20 sarò in radio” sono le parole della napoletana che ha un sorriso meraviglioso stampato sul viso. La sua felicità è davvero a cinque stelle. Mentre parlava avanti il telefono, è intervenuto il suo fidanzato, Andrea Dal Corso, conosciuto nel programma Uomini e Donne: ha aperto la porta per disturbarla ed ha esclamato ad alta voce ‘Io sono fiero di te’. Il gesto meraviglioso dimostra a pieno il loro amore folle: la loro storia nel programma è stata molto travagliata, Andrea rinunciò ad uscire dalla trasmissione insieme a lei. Una volta fuori però, lontano dalle telecamere, è tornato sui suoi passi ed ha fatto di tutto per riconquistarla: ci è riuscito ed oggi vivono a pieno la loro storia d’amore.