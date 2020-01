Questa mattina, Melissa Satta ha pubblicato una foto a letto su Instagram, ma un ‘dettaglio’ molto particolare ha colto l’attenzione dei fan

Seppur il tempo di Veline sia finito da un pezzo, Melissa Satta resta sempre una delle showgirl più belle del mondo dello spettacolo. La modella, nata a Boston ma di sangue italiano, è ormai una mamma a tempo pieno, ma non ha perso la bellezza che l’ha sempre contraddistinta sin dai suoi esordi. Viso sempre spettacolare, fisico mozzafiato con curve sempre sinuose e da capogiro: la compagna di Kevin Prince Boateng dimostra di essere sempre in grandissima forma. Il suo account Instagram è seguito da oltre quattro milioni di persone e le sue foto fanno sempre impazzire i fan.

Melissa Satta, foto il lingerie su Instagram: il ‘dettaglio’ che colpisce i fan

Questa mattina, la Satta ha deciso di rinnovare la sua home di Instagram pubblicando uno scatto. La showgirl ha postato una foto con una camicia da notte bordeaux e con un cuscino tra le gambe. In questo modo la Satta ha augurato il buon giorno a tutti i suoi seguaci e sicuramente sarà stato un risveglio splendido. Melissa, infatti, è bellissima e molto molto seducente. Nonostante il décolleté sia ben coperto, la showgirl riceve comunque tantissimi complimenti tra i commenti. I fan, oltre a notare la bellezza naturale e sempre viva della compagna di Boateng, sono stati attratti da un piccolo ma importante ‘dettaglio’. Tra i commenti, infatti, i seguaci della Satta si sono complimentati per il suo tatuaggio sulla parte alta del piede. Una sorta di cavigliera in inchiostro, che ha colto l’attenzione di tantissimi fan. La foto in breve tempo ha raggiunto migliaia e migliaia di like e i commenti sono tutti super positivi. La Satta apprezza, non commenta, ma sicuramente leggerà tutti i complimenti che le arrivano sul suo account social ufficiale.

La compagna di Boateng è da un po’ lontana dalla televisione e sembra abbia altri progetti. Dopo il riavvicinamento al calciatore della Fiorentina, la Satta vorrebbe dare un fratellino al piccolo Maddox. Avere un secondo figlio, infatti, rientra tra i suoi progetti, ma al momento non si intravede ancora alcun pancino sospetto. Nei prossimi mesi, o al più tardi in estate, il progetto di Melissa e Boateng potrebbe diventare realtà. Ovviamente se lo augurano tutti e soprattutto se lo augura il piccolo Maddox, che, come la maggior parte dei bambini, desidererebbe avere un fratellino o una sorellina.