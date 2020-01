Un grave lutto ha colpito la tuffatrice Tania Cagnotto: la donna ha pubblicato un saluto molto commovente sul suo account social

Grave lutto per Tania Cagnotto: la tuffatrice italiana, vincitrice sia nel singolo che nel sincro con Francesca Dallapè, ha dato il triste annuncio sui social. Una perdita molto grave per la Cagnotto. Per lei saranno sicuramente giorni tristi, ma per fortuna avrà il sostegno e l’affetto del marito e della figlia. Tania è sposata con Stefano Parolin e nel gennaio 2018 ha avuto una figlia, Maya. In questi casi il calore di una figlia può servire per risollevare il morale, anche se sono momenti di profonda tristezza.

Lutto per Tania Cagnotto: il saluto commovente

Sono giorni tristi per la Cagnotto: la tuffatrice ha perso la nonna ed ha dato ieri l’annuncio attraverso il suo account Instagram. La donna quattro giorni fa aveva festeggiato un traguardo molto importante: 98 anni. La nonna della Cagnotto pare sia morta nel sonno, come scritto dalla nipote: “Ti sei addormentata… nel modo in cui tutti te lo auguravamo“. L’anziana donna raggiungerà il marito, scomparso qualche anno fa: “finalmente raggiungerai il nonno, che tanto ti mancava“. La Cagnotto, apparsa molto triste sui social, ha pubblicato un saluto molto molto commovente: “Sei stata una nonna speciale per me” ha esordito la tuffatrice “Sempre presente, sempre allegra, fino alla fine dei tuoi giorni“. Tania però è felice che la nonna sia riuscita a vedere, a conoscere e poter apprezzare la piccola Maya: “Sono felice che sei riuscita ancora a conoscere Maya“. La tuffatrice ha pubblicato una foto che ritrae la nonna insieme alla piccola Maya, nata il 23 gennaio 2018. Tania l’aveva resa bisnonna all’età di 97 anni e sicuramente la donna era molto felice della piccola Maya.

Tra i commenti ovviamente la Cagnotto ha ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio, di sostegno e di affetto. In questi casi, oltre al calore della famiglia, quello dei propri fan o seguaci può essere ancora più importante. La foto pubblicata su Instagram ha raggiunto migliaia di like e i commenti si sono triplicati d’ora in ora. Tutti gesti d’affetto nei confronti di una campionessa mondiale. Tania ha sempre portato alta la nostra bandiera insieme alla sua amica e collega Francesca Dallapè. La disciplina dei tuffi è divenuta famosa in Italia proprio grazie alle due donne. Se la Cagnotto dovesse tornare in gara, il suo primo tuffo sarà sicuramente dedicato alla nonna scomparsa che dal cielo veglia su di loro.