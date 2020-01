Antonella Clerici è pronta a ritornare in un programma di cucina? L’indizio social, pubblicato qualche ora fa, fa sognare tutti i suoi followers.

Antonella Clerici, si sa, è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Con la sua simpatia, bravure ed ironica, l’Antonellina ‘nazionale’ è entrata nel cuore di tutti gli telespettatori. È proprio per questo motivo che, in seguito alla notizia della sua assenza dai programmi della Rai, ha fatto parecchio chiacchierare. Tuttavia, sembrerebbe che, stando a quanto si evince da una delle sue ultime foto su Instagram, che la bellissima conduttrice abbia dei nuovi progetti in cantiere. Pochissime ore fa, la Clerici ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, una foto in compagnia di un noto chef. Che, in un batter baleno, ha fatto sognare tutti i suoi followers. Antonella, quindi, sarà al timone di un nuovo programma di cucina? Oppure, ne farà parte? Chi lo sa. Fatto sta che, immediatamente, la notizia ha suscitato l’interesse di tutti i suoi followers. Ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici, nuovo programma di cucina? L’indizio social

Antonella Clerici sarà la protagonista di un nuovo programma di cucina? È questa la domanda che, in queste ultime ore, i suoi followers si stanno ponendo. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la bellissima e simpaticissima ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, una tenera foto in compagnia di Marco Bianchi, un giovane cuoco italiano. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per quella ‘particolare’ didascalia utilizzata a corredo dello scatto. “Bellissimo poterti vedere e parlarti di tanti progetti presenti e futuri”, sono proprio queste le parole che la Clerici scrive in questo scatto.

Immediata, perciò, è stata la reazione dei suoi fan. Che, appena vista la foto condivisa dall’Antonellina nazionale, hanno iniziato a ‘bombardare’ lo scatto con domande e curiosità. In tantissimi, infatti, hanno espresso la loro gioia qualora i due giovani conducessero insieme un programma di cucina:

I nuovi progetti di Antonella per questo 2020

Siamo in previsione del Festival di Sanremo e, come svelato in una sua recente intervista al settimanale Oggi, sembrerebbe che Antonella Clerici vi prenderà parte per una serata. Non sappiamo in che ruolo. Fatto sta che andrà a trovare a Amadeus. Ma non solo. Perché, in queste stessa intervista, la Clerici ha svelato anche di stare preparando la nuova edizione di Ti Lascio una Canzone. Insomma, un 2020 ricca di tantissime novità, vero?