In una delle sue recenti Instagram Stories, Antonella Fiordelisi si lascia immortalare di spalle con indosso un body troppo piccolo: il lato b è da urlo.

È una vera e propria celebrità, Antonella Fiordelisi. Non soltanto a livelli sportivi e lavorativi, in cui detiene un record davvero pazzesco, ma anche a livelli social. Su Instagram, infatti, la giovane salernitana gode di un successo davvero incredibile. In effetti, guardando la sua photogallery ed apprezzando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Antonella, infatti, è davvero molto attiva sul suo canale social. E, già in diverse occasioni, è stata protagonista di alcuni scatti fotografici davvero mozzafiato. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, la bellissima fidanzata di Francesco Chiofalo ha condiviso una foto davvero strepitosa. Antonella, infatti, si lascia immortalare di spalle e con indosso un body nero davvero molto stretto. Ciò che cattura l’attenzione è, però, ben altro. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Antonella Fiordelisi di spalle: body troppo stretto e Lato B da urlo, Instagram diventa ‘di fuoco’

In questi ultimi giorni, Antonella Fiordelisi ha fatto parecchio parlare di sé. In alcune delle sue recenti Instagram Stories, la giovane salernitana aveva rivelato di avere avuto un flirt con Ignazio Moser. E di essere stata, addirittura, lei ad averlo lasciato. C’è da dire, però, che anche in diversi occasione la compagna di Francesco Chiofalo ha saputo catturate la luce dei riflettori. Per quale motivo? Beh, per quanto detto precedentemente. Antonella, infatti, è solita condividere delle foto davvero strepitose. Che, com’è giusto che sia, mettono in mostra chiaramente la sua smisurata bellezza. L’ultima, tra l’altro, risale a qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, la Fiordelisi ha condiviso una foto davvero da togliere il fiato. Ecco tutti i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Antonella si lascia immortalare di spalle e con indosso un body nero davvero molto stretto. Che, per questo motivo, non fa altro che mettere in mostra un lato b davvero da urlo.

La storia con Francesco Chiofalo

Adesso è felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi. Eppure, come ricorderete, qualche mese fa, la giovane salernitana non ha vissuto un periodo molto facile. Dopo aver scoperto il tradimento del suo compagno, la bellissima Fiordelisi è stata costretta a lasciarlo. Tuttavia, a distanza di mesi e, soprattutto, dopo numerosi tentativi di riappacificazione del romano, Antonella ha deciso di concedergli una seconda possibilità.