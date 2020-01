La foto di famiglia di Caterina Balivo non va nel verso giusto: lo scatto divertente viene pubblicato lo stesso.

Caterina Balivo è una star del pomeriggio in televisione sulla Rai. Il suo programma televisivo, Vieni da Me, ottiene ogni giorno un grandissimo boom in termini di share e di ascolti. Un grande risultato che si rinnova giorno dopo giorno e che fa eleggere Caterina come la vera star di Rai 1. La presentatrice poi, anche quando è a casa, tiene sempre informati i suoi fan in merito alla sua vita familiare. Spesso infatti la padrona di casa di Vieni da Me, posta foto che la ritraggono nel backstage, oppure attimi di vita familiare, un po’ come è successo ieri sera, allo Stadio Olimpico di Roma quando ha cercato di fare un selfie di famiglia con suo marito e suo figlio. Peccato che le cose non siano andate per il verso giusto.

La foto all’Olimpico con marito e figlio

Caterina Balivo è legata sentimentalmente con Guido Maria Brera dal 2012. Caterina, classe 1980, ha oggi 39 anni e due figli, avuti entrambi dal suo partner. Il primo, Guido Alberto e la seconda Cora, nata nel 2017. La coppia è molto legata e forte e proprio ieri, in occasione della partita Roma Juve, Caterina suo marito e Guido Alberto sono andati allo stadio.

Un’occasione particolare perché per il primogenito della coppia quella era la prima volta allo stadio. Caterina così ha giustamente pensato di immortalare il momento con un selfie di famiglia, ma le cose non sono andate per il meglio, anzi. Al momento dello scatto infatti, il piccolo e scaltro Guido Alberto ha pensato bene di tirarsi giù il cappello e non rimanere così immortalato. La foto, molto divertente è stata così postata ugualmente sui social con una didascalia della Balivo piuttosto divertente. “Amore facciamo un selfie così ricordiamo la tua prima volta all’Olimpico? Autoscatto messo e lui quando ha visto il “meno 1” ha abbassato il cappello! Capite quanto odia le foto???. Con queste parole la Balivo ha immortalato un quadretto familiare molto divertente che, oggettivamente, accomuna moltissime persone e famiglie. Quante volte vi sarà capitato di voler fare un selfie e improvvisamente ritrovarsi con i figli in lacrime oppure i fratelli e le sorelle che vogliono scappare e non rimanere davanti all’obbiettivo.

Chi è il marito di Caterina Balivo?

Per chi non lo sapesse, Guido Maria Brera è il marito di Caterina Balivo. Lavora nel gruppo Fineco e ricopre prima il ruolo di gestore del fondo Cisalpino e poi diventa responsabile trading di Giubergia Warburg. Ha studiato a Milano e Londra e poi, dopo questi due successi lavorativi è diventato nel 1999 socio e co-fondatore del Gruppo Kairos che si occupa di private banking e di asset management.