Caterina Balivo è una vera e propria temeraria, “non hai paura?”: cos’è successo alla conduttrice di Vieni da me su Rai Uno. Scopriamolo insieme

Caterina Balivo è sicuramente tra i personaggi televisivi più amati e seguiti dai telespettatori italiani. Non solo, Caterina è anche molto apprezzata dal mondo social. Il suo account Instagram conta ormai un milione e trecentomila follower: insomma, cifre abbastanza consistenti. Il pubblico è molto attento a tutto quello che le succede e tutto quello che pubblica. Ogni post, infatti, ha un seguito enorme (anche quando non riescono proprio benissimo). L’ultimo di questi la ritrae mentre è sulle scale (scale d’emergenza di qualche edificio) con i tacchi. E, beh, proprio questo dettaglio non è passato inosservato ed in tanti le hanno scritto. Ma proviamo a scendere più nei particolari per capire meglio cosa è successo e qual è il motivo di cotanta preoccupazione.

Caterina Balivo temeraria “ma non hai paura?”: vediamo cos’è accaduto

“Rido per non piangere per il freddo che fa qui fuori 🤪 Arriviamo su Rai Uno con una super puntata di Vieni da me. Alla cassettiera ci sarà Fabrizio Ravanelli, parleremo de @ilcantantemascheratorai e poi arriverà @mariasole_pollio direttamente da #DonMatteo ✨ ❤️ #caterinabalivo #caterinasecrets #vienidame”: questo il messaggio della Balivo proprio a pochi minuti dall’inizio della sua trasmissione. Ha voluto raccontare, come vediamo, quello che è il suo dietro le quinte mostrandosi prima di andare in onda. In primis, sottolineiamo che, sì, ha ragione: fa troppo freddo per indossare quell’abito. E poi, c’è un altro dettaglio che i suoi fan sottolineano: “Belle scarpe…ma non hai paura che i tacchi finiscano nei buchi?”. In effetti, il pericolo è evidente. I buchi delle scale d’emergenza sono molto larghi ed un tacco ci finirebbe con non molta difficoltà. Poi, c’è chi risponde: “infatti si tiene salda al parapetto della scala antincendio”. In effetti, bisogna ammettere che in questa foto è sembrata un po’ temeraria: il freddo, i tacchi. Insomma, i fan si sono abbastanza preoccupati per quello che stava combinando Caterina. Tuttavia, non crediamo sia accaduto qualcosa di spiacevole, altrimenti almeno l’avrebbe scritto su Instagram. L’avrebbe raccontato. Basta fare un po’ d’attenzione, no?

Intanto, sono decine e decine i complimenti che arrivano al post della Balivo: “Ciao.. Caterina… Buona trasmissione.. Sei tu che scegli quello che ti devi mettere? Hai la costumista che ti consiglia? Sei la piu’elegante, sempre vestita al top”. Ecco, questo è soltanto uno dei tanti. In effetti, Caterina è davvero meravigliosa in questo scatto!