In una delle sue recenti Instagram Stories, Cecilia Rodriguez si riprende mentre è senza maglia, ma quando abbassa i pantaloni…

Ultime ore di questa strepitosa vacanza in Argentina per Cecilia Rodriguez. Stando a quanto si evince da una delle ultime Instagram Stories, sembrerebbe che, in compagnia del suo bel fidanzato, la sorella minore di Belen sia pronta a fare il suo ritorno in Italia. Tuttavia, prima ancora di recarsi in aeroporto e, quindi, di poter partire, la modella si gode i suoi ultimi istanti nella terra d’origine. Pochissime ore fa, infatti, vi avevamo parlato di una strepitosa foto a bordo piscina. Che, data la sua smisurata bellezza, non è affatto passata inosservata soprattutto per un ‘particolare’ dettaglio. Adesso, invece, vi parleremo di un’Instagram Stories che avrà, senza alcun dubbio, infiammato Instagram. Cecilia, infatti, si riprende completamente senza maglia. Ma ciò che cattura l’immediata attenzione di tutti è quel gesto che l’argentina fa. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez senza maglia: quel gesto infiamma Instagram

Con questa sua ultima Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha letteralmente infiammato il social network. Siamo soliti parlare della sua bellezza, è vero. Anche perché, in diverse occasioni, la sorella minore di Belen ha condiviso delle foto davvero mozzafiato. Che, com’è giusto che sia, evidenziano alla grande la sua innata e smisurata eleganza. Tuttavia, in quest’ultima IG Stories, l’argentina è stata davvero superlativa. Anche perché, a rendere ancora più suggestivo il tutto, è stato un particolare gesto che ha fatto nel mentre della ripresa. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, non solo Cecilia si riprende completamente senza maglia, ma compie un gesto davvero particolare. Di cosa parliamo? Semplice: l’argentina, infatti, si abbassa i pantaloni su questa sua ultima Instagram Stories. Certo, nulla di scandaloso o di indecoroso, sia chiaro. Fatto sta che, senza alcun dubbio, l’immagine avrà fatto aumentare la temperature un po’ a tutti.

La clamorosa confessione sul suo passato

Pochissime settimane fa, Cecilia Rodriguez è stata ospite per la prima puntata di VRivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. In questa occasione e, soprattutto, per la prima volta, la modella ha confessato di aver avuto dei grossi problemi appena approdata in Italia. Alla ballerina di Amici, l’argentina ha, infatti, svelato di aver vomitato dopo aver mangiato per evitare di ingrassare.