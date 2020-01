Chi è Claudia Coppola: età e carriera della fidanzata di Andrea Damante

Chi è Claudia Coppola: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità sulla modella e nuova fidanzata del Dj Veronese Andrea Damante

E’ da qualche settimana ormai che non si parla di altre, se non della nuova relazione di Andrea Damante. Il Dj Veronese ed ex Tronista a Uomini e Donne sembrava proprio non trovare pace, dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Tutto questo almeno fino ai primi rumors sulla sua presunta relazione con una certa Claudia, rumors poi implicitamente confermati dal dj, attraverso alcune Instagram Stories. La fortunata ad aver riconquistato il suo cuore è Claudia Coppola, ragazza acqua e sapone che di professione fa la modella. Nonostante negli ultimi mesi siano stati affibbiati al giovane numerosi flirt, pare che con Claudia ci sia proprio qualcosa di speciale. Sebbene inizialmente abbiano mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, nelle ultime settimane Damante sta iniziando a pubblicare su Instagram, delle storie in compagnia della giovane in cui appare sereno e felice, come fimostra anche la loro prima foto social, pubblicata poco fa. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sull’età e la carriera di questa ragazza che è riuscita a conquistare il cuore del dj.

Claudia Coppola, chi è la fidanzata di Andrea Damante: età e carriera

Claudia Coppola è nata 29 settembre del 1998 a Milano. Per quanto riguarda la sua vita si sa veramente poco. La 21 enne risulta essere infatti una persona molto discreta e poco avvezza ai social, fino a poco tempo fa, il suo profilo Instagram Ufficiale era privato. Ora, nonostante lo abbia reso accessibile a tutti, si può benissimo notare come sia una ragazza davvero semplice e acqua e sapone. Pubblica pochissimi contenuti e forse è stata questa sua semplicità e disinteresse alla fama a colpire il Dama. Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che lavora nel mondo della moda ormai da anni e che nonostante questa forte propensione per la moda, la ragazza è iscritta anche all’Università.

La bella Claudia, infatti, frequenta la Bocconi di Milano, dove vive con la famiglia. La domanda che ovviamente attanaglia i fan è come procederà questa love story e se finalmente il dj abbia trovato in Claudia la persona che cercava e che lo renda felice. Non ci resta che augurare il meglio alla neo coppia.