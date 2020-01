GF VIP, un concorrente della casa più spiata d’Italia è stata protagonista di una clamorosa confessione ad un suo compagno di viaggio: di cosa parliamo.

In pochissimi giorni di Grande Fratello Vip, ammettiamolo, è già successo di tutto. Non ci riferiamo soltanto a quanto accaduto in queste due puntate di dirette, ma anche a tutto quello che sta succedendo in casa 24 ore su 24. A partire, quindi, dalle frasi choc di Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis. Fino ai momenti ‘di fuoco’ tra balletti e baci. Ma non è finita qui. Perché, qualche ora fa, un concorrente della casa più spiata d’Italia è stato il protagonista di una clamorosa confessione ad un suo compagno di viaggio. Stando alle sue parole, sembrerebbe che il gieffino in questione abbia rivelato di essere stato attratto sentimentalmente anche dagli uomini. Ma non è finita qui. Ma procediamo con ordine. Siete curiosi di sapere chi è che ha detto tali parole? Tranquilli, vi spiegheremo tutto nel minimo dettaglio.

Grande Fratello Vip, la clamorosa confessione di un concorrente della casa

Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, un concorrente della casa del Grande Fratello Vip è stato protagonista di una clamorosa confessione in diretta. Parliamo, infatti, di Aristide Malnati. Appartato con il suo compagno di viaggio Paolo Ciavarro, l’archeologo ha confessato di essere stato attratto anche dagli uomini. “I miei veri amori, a livello di intensità sentimentale ed intellettuale, li ho sempre provati con gli uomini. Mentre, invece, le pulsioni carnali, le ho provate sempre per le donne. Le pulsioni le provo verso una donna”, dice Aristide al giovanissimo figlio di Eleonora Giorgi e Massimiliano Ciavarro.

Insomma, nonostante siano passati pochissimi giorni dall’inizio del reality, sono iniziate le prime vere e proprie confidenza tra i coinquilini. E lo si evince chiaramente da queste parole che Aristide Malnati dice a Paolo Ciavarro. Tra l’altro, durante questa confessione, l’archeologo ammette anche di essere completamente bloccato da questa ‘dicotomia’. L’ex naufrago, infatti, confessa di essere attratto da donne più giovani fisicamente, ma di provare anche attrazioni intellettive per persone più mature.

Il balletto ‘piccante’ di Elisa De Panicis imbarazza Aristide

Come raccontato in un nostro recente articolo, Aristide è stato il protagonista di un momento davvero ‘particolare’ all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Pochissime ore fa, Elisa De Panicis ha ballato sulle note di una bellissima musica latina a ritmo di twerk che, come raccontato, ha letteralmente imbarazzato il nostro Aristide. Cosa dobbiamo aspettarci in questi giorni?