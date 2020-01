Sanremo, Malgioglio durissimo con Elettra Lamborghini: le parole shock

Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini prima ancora che la cantante abbia potuto mettere piede sul palco di Sanremo: il giudizio di Queen Malgy è assolutamente spietato.

Il paroliere più famoso della televisione italiana non è affatto uno che manda a dire le cose: proprio per questo motivo non c’è da stupirsi se Cristiano Malgioglio ha deciso di usare parole durissime contro Elettra Lamborghini, che evidentemente non gode della stima di Cristiano.

Tutto è nato a seguito della pubblicazione dei titoli delle canzoni di Sanremo 2020: Elettra si presenterà sul palcoscenico più famoso e importante della musica italiana con un brano intitolato Musica (e tutto il resto scompare). Il titolo del brano sanremese ha almeno il pregio di essere composto da più di una manciata di lettere (come Pem Pem, primo singolo di successo di Elettra) e di avere addirittura un senso compiuto, eppure questo non è bastato ad addolcire il velenosissimo paroliere e opinionista televisivo.

Nell’intervista recentemente rilasciata ad Ad Kronos Malgioglio ha addirittura affermato che avrebbe potuto scrivere una canzone a Elettra Lamborghini, ma il suo entusiasmo è stato frenato da grosse perplessità sulle effettive doti artistiche di Elettra.

Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini: “Sa cantare?”

Per quanto sia ancora amatissimo da tutte le generazioni e sia riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della televisione contemporanea, Cristiano Malgioglio viene comunque da una realtà artistica e televisiva molto diversa da quella attuale. Cresciuto negli anni in cui la televisione e l’industria discografica puntavano ancora sull’eleganza più che sul trash, Malgioglio ha ancora difficoltà a digerire lo sbandieramento di natiche grazie al quale (almeno secondo lui) Elettra Lamborghini ha conquistato la propria fama. “Le avrei scritto io un brano ma non so se sa cantare, sa cantare? Per cantare non bisogna avere le natiche di fuori ma il talento, la Pavone non ha mai avuto le natiche di fuori”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 24 Set 2019 alle ore 3:44 PDT

Nel frattempo, in queste ultime ore, la Lamborghini ha dimostrato ancora una volta di tenere in particolare considerazione proprio le sue natiche, alle quali ha dedicato un’ennesima sessione di allenamento.

Cristiano Malgioglio concederà alla povera Elettra almeno il beneficio del dubbio? Il paroliere potrebbe cambiare idea dopo la prima esibizione di Elettra a Sanremo, ma le possibilità che questo avvenga sono davvero remote: difficilmente Queen Malgy cambia idea, soprattutto in fatto di musica, che da anni è il suo pane quotidiano.