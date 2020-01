In una delle sue recenti Instagram Stories, Elettra Lamborghini si riprendere dopo essere stata in palestra: il leggins è stretto, ma lo zoom lì infiamma.

Non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi fan su tutto quello che le accade, Elettra Lamborghini. Lo ha fatto qualche giorno fa. Quando, tramite alcune Instagram Stories, ha voluto rendere noto un suo chiaro momento di ‘difficoltà. E lo ha fatto qualche ora fa. È domenica mattina. Eppure, nonostante questo, Elettra non perde occasione di allenarsi. In previsione di Sanremo 2020, la giovane cantante deve arrivare in super forma. Non che adesso non lo sia, sia chiaro. Ma evidentemente vorrà arrivare a calcare il palco del Festival più bella che mai. È proprio per questo motivo che, in alcune sue recenti Instagram Stories, la bellissima ereditiera si riprende mentre è in palestra. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers in queste immagini non sono solo i leggins che indossa, ma anche un particolare zoom. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo più da vicino.

Elettra Lamborghini in palestra: lo zoom proprio lì infiamma Instagram

Sappiamo che Elettra Lamborghini è davvero molto attiva sui social. Sul suo canale Instagram, infatti, la bellissima e giovanissima cantante è solita condividere foto, video ed, addirittura, Instagram Stories che catturano l’immediata attenzione da parte di tutti i suoi followers. Vanta di una bellezza davvero smisurata, Elettra. È proprio per questo motivo che ogni sua condivisione social, ammettiamolo, non può assolutamente passare inosservata. Come quest’ultima di qualche ora fa. Come dicevamo precedentemente, la Lamborghini si riprendere mentre è in palestra. Da quanto si deduce dalle immagini, sembrerebbe che sia sottoposta ad una faticosa sessione di tapis roulant. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione è il leggins che indossa. E non solo. Si sa, durante l’allenamento è opportuno indossare delle cose comode. È per questo, quindi, che i pantaloni da palestra indossati da Elettra sono molto stretti. Ciò che, però, ha letteralmente infiammato Instagram e, di conseguenza, i suoi fan è quel particolare zoom proprio lì. Di cosa parliamo? Guardare per credere:

Ebbene si. È proprio sul suo Lato B che Elettra pone lo zoom. Lasciando, senza alcun dubbio, senza parole tutti i suoi followers. ‘Cresce il mio bambino’, scrive la giovane Lamborghini su quest’immagine social. Testimoniando, quindi, di quanto i suoi duri e faticosa allenamenti stiano dando i primi frutti.

Per ulteriori news su Elettra Lamborghini –> clicca qui