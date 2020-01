Subito dopo la puntata di ieri di Domenica Live, Elga Enardu è stata protagonista di un duro sfogo social: ecco cos’è successo alla sorella di Serena.

Da quando è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello Vip non si fa altro che parlare di lei: Serena Enardu. Dopo l’ingresso nella casa e il tentativo di chiarimento con Pago, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata la protagonista di numerosi attacchi. In primis, Giovanni Conversano, il suo ex fidanzato, e Karina Cascella. Per entrambi, la scelta della giovane sarda è dovuta ad una cosa sola: la visibilità. È proprio per questo motivo che ieri, domenica 12 Gennaio, se n’è continuato a discutere nel salotto di Barbara D’Urso, Domenica Live. Tuttavia, prima di iniziare il ‘dibattito’, la padrona di casa ha voluto informare i suoi ospiti che Elga Enardu aveva espresso la volontà di replicare alle accuse che il pugliese aveva mosso nei confronti di sua sorella. Ma che sabato pomeriggio aveva detto che non sarebbe più andata. Perciò, terminata la puntata, la giovane Enardu ha avuto un duro sfogo sui social. Spiegando, tra l’altro, il reale motivo della sua assenza in studio. Ecco cosa dice.

Elga Enardu, il duro sfogo social subito dopo la puntata di ieri di Domenica Live

Come dicevamo precedentemente quindi, subito dopo la puntata di ieri di Domenica Live, Elga Enardu è intervenuta sui social per spiegare il reale motivo della sua assenza nel salotto di Barbara D’Urso. In queste ultime e numerose Instagram Stories, la sorella di Serena ha, infatti, spiegato di non aver voluto presentarsi nello studio televisivo per evitare di ‘sedersi a tavolo’ con persone sgradevoli e di basso livello.

“Volevo replicare alle accuse fatte su Serena perché, come stanno facendo arrabbiare voi, stanno facendo arrabbiare anche me”, dichiara inizialmente la gemella dell’ex tronista. E, poi, continua: “Però poi è da tanto tempo che non mi siedo a tavola con persone sgradevoli e non mi relaziono con un basso livello e, quindi, non avevo voglia di farlo”.

Ricordiamo, tra l’altro, che non è assolutamente la prima volta che Elga interviene in difesa di sua sorella. Già durante la sua esperienza a Temptation islan Vip, Giovanni Conversano aveva lanciato una serie di frecciatine alla sua ex compagna. Suscitando, com’è giusto che sia, l’immediata reazione di sua sorella. “Si gestirà nelle sedi opportune”, continua poi nel suo sfogo social Elga. Cosa accadrà adesso? Staremo a vedere.