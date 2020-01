Karina Cascella, la replica social alle parole di Elga Enardu: l’inaspettata reazione

Pochissime ore fa, Karina Cascella ha replicato alle parole di Elga Enardu alle sue parole dopo la puntata di ieri di Domenica Live: ecco cosa dice.

Sapevamo che sarebbe arrivata. E, in effetti, così è stata. Come raccontato in diversi nostri recenti articoli, in questi ultimi giorni, Serena Enardu è stata spesso al centro dell’attenzione. Soprattutto in seguito alla sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip e il suo tentativo di riappacificazione con il suo ex fidanzato Pago. È proprio per questo motivo che sia Giovanni Conversano che Karina Cascella hanno espresso la loro opinione sulla vicenda. Ma non solo. Perché, in seguito alla puntata di ieri di Domenica Live, Elga Enardu, la sorella dell’ex tronista, è voluta intervenire in merito alla questione. Specificando, tra l’altro, per quale motivo ha rifiutato, quasi all’ultimo, la sua ospitate nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. Le parole utilizzate dalla giovane sarda sono state davvero ‘dure’. Ed è per questo motivo che, in seguito ad esse, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha voluto fare chiarezza. Qual è stata, quindi, la replica di Karina? Ecco tutti i dettagli.

Karina Cascella, la replica ad Elga Enardu su Instagram: cos’è successo

Ormai la conosciamo bene. Karina Cascella, si sa, è la classica ‘senza peli sulla lingua’. Già ai tempi di Uomini e Donne, infatti, abbiamo avuto modo di poter conoscere ed apprezzare il suo carattere. Non a caso, è da 17 anni che la napoletana fa di mestiere l’opinionista. E, si sa, le sue opinioni possono piacere o non piacere. È proprio questo, infatti, quello che è successo qualche ora fa. Quando, in seguito alla sua ospitata a Domenica Live, la giovane influencer ha continuato ad esprimere la sua opinione sulla vicenda di Serena Enardu e Pago. Suscitando, com’è giusto che sia, la reazione di Elga. In alcune Instagram stories, la giovane sarda ha chiaramente detto cosa pensava sulla vicenda. “È da diverso tempo che non mi siedo a tavole con persone sgradevoli”, dice la Enardu. Immediata è stata la reazione della Cascela. Che, in alcune sue IG Stories, sollecitata dai suoi followers, ha voluto rispondere a quanto successo in queste ultime ore. Ecco la sua replica:

“Io dico la mia opinione, il mio pensiero. Io tanto mica ci andavo a mangiare o dormire con queste persone, che me ne frega di quello che fanno”, inizia la Cascella sul suo canale social. E, poi, continua: “Se vado in un programma dove si parla del Gf e non mi piace un atteggiamento, io lo dico. E poi da lì, amen”.

