Grande Fratello Vip, qualche ora fa Elisa De Panicis ed Aristide Malnati sono stati protagonista di un momento davvero imbarazzante in casa: cos’è successo.

Nonostante siano passati pochissimi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, si sono create già le prime simpatie e le prime amicizie. Certo, i litigi non sono affatto mancati in queste ultime ore, ma, oltre a questo, si vive un’atmosfera davvero gioiosa all’interno della casa. Lo testimoniano, non a caso, le ore di sano e puro divertimento di ieri sera sulle note di musica latina. Prima ancora di iniziare la cena tutti insieme, alcuni coinquilini hanno creato un cerchio ed hanno iniziato a ballare. A catturare particolare attenzione sono stati Elisa De Panicis e Aristide Malnati. I due, infatti, si sono lasciati andare ad un balletto davvero ‘di fuoco’. Soprattutto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Mettendo in serio ‘imbarazzo’ il suo compagno di viaggio. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Elisa De Panicis, balletto ‘infuocato’ al Grande Fratello Vip: Aristide è in ‘imbarazzo’

Come dicevamo precedentemente quindi, qualche ora fa, i concorrenti del Grande Fratello vip hanno vissuto delle ore di sano divertimento sulle note di una piacevolissima musica latina. Prima di mettersi a tavola per cenare, alcuni gieffini si sono letteralmente sfrenati a ritmo di twerk. Soprattutto la bellissima Elisa De Panicis. Che, oltre ad avere catturato l’attenzione di tutti, qualche giorno fa, per la confessione sulla storia pregressa con Andrea Denver, ha suscitato l’interesse di tutti anche per la sua innata bellezza. È proprio per questo motivo che il suo balletto ‘infuocato’ di ieri sera non poteva assolutamente passare inosservato. In primis per Aristide Malnati.

Le fantastiche ed incredibili movenze di Elisa durante questo balletto ‘di fuoco’ hanno letteralmente ‘imbarazzato’ Aristide Malnati. Che, rivolgendosi ai suoi compagni di ballo, ha detto: “Guardare e non toccare è una vera tortura”. Insomma, dei momenti che, senza alcun dubbio, non saranno affatto facilmente dimenticata dall’archeologo, no?

Elisa De Panicis, le parole choc di Salvo Veneziano

In queste ultime ore, Elisa De Panicis è stata la protagonista di alcune considerazioni poco piacevoli detta da Salvo Veneziano, uno dei quattro highlander del Grande Fratello Vip. Come raccontato in un nostro recente articolo, il pizzaiolo siciliano avrebbe espresso delle parole davvero choc nel commentare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Suscitando, quindi, l’ira del web. Cosa accadrà?