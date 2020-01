Federico Fashion Style, avete mai visto la sua compagna Letizia? È bellissima; ecco le foto su Instagram.

Si chiama Federico Lauri, ma tutti lo conosciamo come Federico Fashion Style, il parrucchiere più amato dalle vip. In tv è apparso per la prima volta in una puntata de Il castello delle cerimonie, su Real Time. Ma è proprio sullo stesso canale che, nel 2019, è nato un programma dedicato interamente a lui e alle sue acconciature, Il salone delle meraviglie. E di saloni sparsi per l’Italia, Federico ne ha più di uno. È partito col primo, aperto ad Anzio, dove è nato: in seguito, il parrucchiere ha inaugurato un salone a Milano, in Corso Como, in Sardegna, a Roma e a Napoli. Un successo in continua crescita, quello di Federico, che sogna di approdare anche anche a Dubai. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene, forse non tutti sanno che il parrucchiere delle vip è legato sentimentalmente alla bellissima Letizia da tantissimi anni. Dalla loro relazione è nata la piccola Sophie Maelle. Scopriamo di più sulla donna che ha rubato il cuore al parrucchiere.

Di donne bellissime, nei suoi saloni, ne passano a migliaia. Da Valeria Marini, a Tina Cipollari, da Giulia De Lellis ad Aida Yespica: sono davvero tante le vip che scelgono le mani di Federico Lauri per rivoluzionare la propria chioma. Ma, le clienti lo sanno, nel cuore di Federico Fashion Style c’è spazio solo per due donne. La prima si chiama Letizia, ed è la sua compagna dal 2007. Quando i due hanno iniziato a frequentarsi, Letizia aveva solo 17 anni: oggi la coppia vive una meravigliosa storia d’amore, coronata dalla nascita, nel 2017, della piccola Sophie Maelle. Originaria di Anzio come Federico, Letizia è nata il 30 settembre del 1990. Il suo profilo Instagram è molto seguito ed è proprio lì che posta spesso foto in compagnia del suo compagno e della loro dolce bambina. Ecco uno scatto di coppia:

Eh si, Letizia e Federico sono davvero una coppia incantevole. Il profilo Instagram della bellissima bionda conta quasi 95 mila followers, con i quali Letizia ama condividere foto e video delle sue giornate. E non mancano selfie, in cui la donna mostra tutta la sua bellezza:

