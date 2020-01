GF VIP, Cristina Plevani difende Salvo dalle accuse: “Non esageriamo”

Cristina Plevani difende Salvo Veneziano nonostante la valanga di critiche che sono piovute su di lui. Secondo Cristina, l’indignazione del web è eccessiva.

Cristina Plevani è la prima vincitrice in assoluto del Grande Fratello. Personaggio ricordato con moltissimo affetto, ha deciso di allontanarsi dalla televisione e tornare alla vita di tutti i giorni dopo aver investito la vincita del reality nell’acquisto di una casa. Oggi però Cristina è tornata a seguire le avventure del suo compagno di avventura Salvo Veneziano e non ha potuto fare a meno di commentare il comportamento di Salvo, il quale si è reso protagonista di un episodio shock a pochissimi giorni dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello VIP.

Salvo si è infatti lasciato andare a commenti molto espliciti nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis, commenti a cui si sono aggiunti quelli di altri concorrenti maschi e che hanno generato una vera e propria bufera mediatica contro il concorrente.

A schierarsi insieme a coloro che trovano davvero intollerabile il comportamento di Salvo, soprattutto in televisione, è stata Federica Panicucci: commentando su Mattino 5 l’episodio di cui Salvo è stato protagonista, la Panicucci non ha voluto usare mezze misure.

Nonostante l’indignazione generale, Cristina Plevani ha deciso di spendere molte parole a favore del suo amico, minimizzando l’accaduto sui social.

Cristina Plevani difende Salvo Veneziano sui social

Cristina conosce molto bene Salvo e, nel corso degli ultimi vent’anni, forse i due hanno continuato a frequentarsi o a sentirsi di tanto in tanto. Proprio in virtù della vecchia amicizia che li lega e della profonda conoscenza che Cristina ha della personalità di Salvo, l’ex fiamma di Pietro Taricone ha deciso scrivere queste parole: “Conosco Salvo e il suo modo di esprimersi. Queste frasi non esprimono “violenza”, ma solo che gli fa sesso”.

Oltre prendere le parti del suo amico attraverso la rete social, Cristina Plevani difende Salvo Veneziano anche via radio, partecipando a una trasmissione radiofonica di Radio LatteMiele in cui spiegherà nel dettaglio perché, a suo modo di vedere, le dichiarazioni del pizzaiolo siciliano non sono poi così gravi come stanno sostenendo molte persone sulla rete e in televisione.

L’atteggiamento di Cristina Plevani va decisamente contro corrente rispetto al sentimento popolare internazionale: nell’epoca del #metoo e delle lotte per i diritti delle donne, non si sente spesso una donna sminuire le colpe di un uomo verbalmente violento.