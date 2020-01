Federica Panicucci contro Salvo Veneziano dopo le discutibili dichiarazioni del concorrente su Elisa De Panicis. La Panicucci non fa sconti al gieffino.

Salvo Veneziano si è reso protagonista del primo, vero scandalo del Grande Fratello VIP 2020. Il pizzaiolo siciliano, rientrato nella casa a vent’anni di distanza dalla prima edizione del Grande Fratello, si è lasciato andare a commenti molto pesanti sulla giovane influencer Elisa De Panicis.

Durante l’ultima puntata di Mattino 5, durante il quale Federica si concentra spesso sugli accadimenti del Grande Fratello, la conduttrice si è trovata costretta a commentare il “risveglio” di Salvo e ha usato parole durissime contro il concorrente. A rendere ancora più furiosa la Panicucci, probabilmente, è il fatto che Salvo faccia parte dei cosiddetti Highlander, ovvero di coloro che hanno già partecipato a edizioni passate del reality show e che, quindi, dovrebbero conoscere meglio di altri i meccanismi del gioco televisivo, addirittura ponendosi come punti di riferimento per i concorrenti alla loro prima partecipazione. Non è stato affatto così: Salvo Veneziano sembra voler tristemente ripercorrere le orme di Baye Dame, il concorrente che si rese protagonista negativo del Grande Fratello 15, usando un linguaggio violento e sessista contro Aida Nizar.

Federica Panicucci contro Salvo Veneziano: “Intollerabile”

Le parole utilizzate dalla presentatrice per commentare il comportamento di Salvo non lasciano alcun dubbio in merito al suo pensiero sulla questione: “A me questo video fa orrore. Trovo terribile quello che Salvo dice e gli altri che ridono. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è intollerabile”

A rendere ancora più indigesto l’exploit di Salvo è quindi la reazione degli altri concorrenti, che hanno preferito assecondare l’atteggiamento del coinquilino e prenderlo molto alla leggera, come se le sue parole non costituissero un attacco verbale nei confronti di un’altra concorrente.

Ad appoggiare Salvo, aggiungendo altri commenti “spinti” a quelli imprudentemente usciti dalla bocca del pizzaiolo, sono stati altri due Highlander: Patrick e Pasquale. Quest’ultimo ha addirittura chiesto a Salvo se la sua attenzione era stata attratta dal vestito trasparente dell’influencer: il pizzaiolo ha risposto di no, la sua attenzione era troppo concentrata sul leggins super aderente indossato dalla ragazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv) in data: 13 Gen 2020 alle ore 1:30 PST

Gli ospiti di Mattino 5 hanno addirittura sostenuto che la produzione dello show dovrebbe eliminare non soltanto Salvo Veneziano dalla competizione, ma addirittura coinvolgere nella punizione tutti coloro (tutti uomini) che stavano ridendo alle sue battute. “Addirittura ce n’era uno piegato in due dal ridere” ha sottolineato, costernata, una delle ospiti di Federica.