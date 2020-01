GF Vip, Salvo ancora a ruota libera sulle donne della casa: “Paola Di Benedetto? Mi è scaduta tantissimo”, ecco a cosa si riferisce il concorrente, le sue parole nel dettaglio.

Salvo Veneziano è sicuramente uno dei protagonisti più discussi di questi primi giorni di Grande Fratello Vip. Del resto, lo avevamo conosciuto già nella prima edizione del reality, e sapevamo che lui è uno senza troppi peli sulla lingua, che dice sempre quello che pensa senza filtri. Lo ha fatto anche durante la prima cena con gli inquilini ‘vip’, dicendo a Pago parole anche abbastanza pesanti sulla sua situazione con Serena, tanto da infastidire a un certo punto il cantautore sardo. Ma non è finita. In queste ore è montata una vera e propria polemica intorno ad alcune sue dichiarazioni sulla modella Elisa De Panicis, che non sono affatto piaciute a gran pare dell’opinione pubblica, perché giudicate sessiste. Contro Salvo si è scagliata anche la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci, che ha definito inaccettabili i termini che il pizzaiolo siciliano ha usato per parlare della ragazza. Dalla parte del concorrente, invece, si è schierata Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del GF che ha definito esagerata la polemica contro il suo ex compagno di avventura. Insomma, intorno a Veneziano c’è un vero e proprio caso, e lui intanto, ignaro di tutto, continua a commentare a ruota libera le donne della casa. L’ultima è stata Paola Di benedetto, sulla quale non ha avuto parole molto positive.

Salvo Veneziano a ruota libera al GF Vip: “Paola Di Benedetto? Mi ha deluso tantissimo”

Salvo Veneziano, Patrick Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini sono le 4 vecchie glorie del Grande Fratello Vip, che in questi giorni sono chiusi nella zona ‘povera’ della casa, finché il pubblico non avrò deciso il loro destino. In questa settimana, infatti, Salvo e Patrick sono in nomination per un posto nella casa ‘vip’, e conosceranno il verdetto mercoledì sera. Salvo, però, non naviga in buone acque, perché sta facendo discutere per alcune su dichiarazioni sulle donne della casa, in particolare Elisa De Panicis. Ora, però, il pizzaiolo ha rincarato la dose, parlando questa volta di Paola Di Benedetto.

I suoi commenti sull’ex Madre Natura non sono particolarmente positivi. Secondo Salvo, infatti, Paola è molto più bella in tv che dal vivo. “Mi aspettavo una donna enorme, invece è molto piccola fisicamente, una ragazzina. Mi è scaduta tantissimo”, ha detto, aggiungendo che pochi minuti a chiacchierare con lei gli sono bastati per capire che non potrebbe mai piacergli, perché la vede come una ragazzina. “Con mia moglie vicino, Paola scompare. Io sono abituato bene”, ha chiosato. Chissà come saranno giudicate ora le sue parole dal pubblico, che intanto sta continuando a votare per decidere se farlo entrare definitivamente nella casa.