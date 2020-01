Giordana Angi e Rudy Zerbi, in che rapporti sono oggi? Il messaggio su Instagram svela tutto, ‘particolare’ scambio di battute tra i due che scatena i commenti dei fan.

Giordana Angi è stata la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici, e subito dopo la sua carriera ha avuto un’ascesa incredibile. Voce graffiante e personalità incredibilmente forte e allo stesso tempo super sensibile, Giordana è diventata ben presto una beniamina per il pubblico, ed è ormai una professionista a tutti gli effetti. Il suo singolo ‘Stringimi più forte’, così come l’album da cui proviene, ‘Voglio essere tua’, è un vero successo, e sta spopolando in radio e negli store. Ma il percorso di Giordana ad Amici, nonostante il secondo posto finale, non è stato affatto semplice. La cantante, anche a causa della sua forte personalità, ha avuto diversi scontri in particolare con Tish, altra concorrente, ma soprattutto non era sostenuta da tutti gli insegnanti di canto. Rudy Zerbi, ad esempio, non l’ha mai osannata, e addirittura in alcune occasioni l’ha definita ‘da Karaoke’. I giudizi del discografico non sono stati mai positivi per Giordana, al contrario di quelli su Tish, che era la sua beniamina. Ma quali sono oggi i rapporti tra la cantante e il suo ex maestro? Uno scambio di messaggi su Instagram ha scatenato i commenti dei fan, svelando come stanno le cose tra i due.

Giordana Angi e Rudy Zerbi, ecco in che rapporti sono oggi: i messaggi su Instagram lo dimostrano

Giordana Angi e Rudy Zerbi non hanno avuto un buon rapporto durante il percorso di lei ad Amici. L’insegnante di canto della scuola di Canale 5 è sempre stato molto duro nei suoi giudizi su Giordana, facendola spesso rimanere molto male. Oggi, che lei è diventata una professionista affermata e soprattutto amatissima dal pubblico, Rudy avrà cambiato idea? Quali sono oggi i rapporti tra i due? Di sicuro le cose sono cambiate, e lo dimostra l’ultimo scambio di messaggi che c’è stato su Instagram tra Zerbi e la Angi. Il discografico ha fatto gli auguri di buon compleanno alla sua ex allieva con un post sul suo profilo, nel quale l’ha definita addirittura ‘la mia nuove migliore amica’.

Ovviamente il tono del post è ironico, così come lo è la risposta di Giordana:

Inutile dire che lo scambio di battute tra i due ha scatenato i commenti de fan. Tutti hanno subito notato infatti il ‘cambio di rotta’ di Rudy, scherzando sul nuovo rapporto di amicizia tra i due, che a quanto pare si divertono ancora a punzecchiarsi a vicenda.