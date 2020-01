Grande Fratello Vip, comunicato ufficiale: la decisione a sorpresa su Antonio Zequila è stata appena comunicata attraverso i social ufficiali del programma.

È iniziata solo da pochissimi giorni, ma la quarta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando già tantissimi colpi di scena. Il cast messo su dal conduttore Alfonso Signorini è davvero interessante e, nella Casa più spiata di Italia, si sono create già diverse dinamiche intriganti per i telespettatori. Ma, come in ogni reality che si rispetti, non mancano le polemiche. Il più ‘bersagliato’ dal web, nelle ultime ore, è stato Salvo Veneziano, per via di alcune frasi ritenute poco carine nei confronti di alcune donne della Casa. Ma anche un altro concorrente del reality è finito nel mirino dei social, in queste ultime ore. Si tratta di Antonio Zequila, che, secondo molti utenti sul web, avrebbe bestemmiato all’interno del programma. Un atto assolutamente vietato dal regolamento del reality, che prevede l’espulsione dal gioco. Dopo le tante segnalazioni apparse sui social, il Grande Fratello ha deciso di procedere alle verifiche per prendere una decisione. Decisione che è stata appena comunicata sui social ufficiali della trasmissione di Canale 5. Date un’occhiata.

Grande Fratello Vip, la decisione a sorpresa su Antonio Zequila: non ha pronunciato bestemmie

Antonio Zequila ha bestemmiato? È questa la domanda che in tanti, tra i telespettatori del Grande Fratello Vip, si stanno ponendo in queste ultime ore. Sul web circolano alcuni video in cui, secondo molti utenti, si sentirebbero alcune parole di Zequila che lo ‘condannerebbero’ all’espulsione dal programma. Una notizia che, se fosse confermata, sarebbe molto grave: le bestemmie sono assolutamente vietate dal regolamento del Grande Fratello. Molti concorrenti, durante le edizioni passate, hanno dovuto abbandonare il gioco proprio per questo motivo. Dopo le varie segnalazioni suol web, quindi, il Grande Fratello non ha potuto non intervenire e ha deciso di vederci chiaro. E, dopo aver effettuato le dovute verifiche, ha comunicato la sua decisione ufficiale attraverso i profili social della trasmissione. Ecco quanto è stato deciso in merito alla presunta ‘bestemmia’ di Antonio Zequila:

Il comunicato postato poco fa sui social è molto chiaro: per il Grande Fratello, quindi, Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma. Il concorrente può regolarmente continuare la sua avventura all’interno del reality. Tra i commenti, non tutti sembrano essere d’accordo con questa decisione. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda avvenuta nella Casa più spiata della tv?