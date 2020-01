Grande Fratello Vip, primi scandali all’interno della casa, arrivano i provvedimenti per Salvo Veneziano: la decisione shock degli autori, arriva l’espulsione

Il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua quarta edizione e la prima condotta dal Alfonso Signorini, è iniziata da poco meno di una settimana e iniziano già i primi scandali e i primi provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti. Si, perché se da un lato il programma ci catapulta in una casa ove i protagonisti si mettono a nudo, mostrando le loro fragilità, i loro sentimenti, le emozioni, dall’altra parte, può accadere che queste stesse emozioni siano troppo esaltate e che qualcuno possa assumere atteggiamenti troppo coloriti. E’ ciò che è capitato all’ex concorrente Salvo Veneziano. Il concorrente entrato come Highlander insieme a Patrick, Sergio e Pasquale, ha assunto un atteggiamento poco consono alle regole da mantenere all’interno della casa. Un atteggiamento che in poche ore ha animato i salotti televisivi, scatenando, e non poco, le ire delle conduttrici tv. In particolare Federica Panicucci e Barbara D’Urso, hanno trovato inaccettabile le parole usate dal concorrente, chiedendo immediatamente dei provvedimenti nei suoi confronti. Richiesta che gli autori del programma hanno preso in considerazione, comunicando poco fa, tramite un documento ufficiale, i loro provvedimenti nei confronti dell’uomo. Vediamo insieme qual è stata la decisione presa dagli autori…

Salvo Veneziano si è lasciato andare a delle esternazioni molto forti nei confronti di Elisa De Panicis, esternazioni che non sono piaciute per nulle, né ai telespettatori, né alle conduttrici dei vari salotti televisivi, come Federica Panicucci e Barbara D’Urso. In particolare il concorrente ha dichiarato su Elisa: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Le parole dell’uomo sono suonate come istigatrici alla violenza e a nulla sono servite le parole della compagna per difenderlo, gli autori hanno deciso di prendere provvedimenti molto seri. Gli autori hanno infatti deciso di eliminare Salvo, in modo definitivo e immediato.