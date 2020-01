Ilary Blasi, quarta gravidanza in arrivo? Lei svela tutto a ‘Che tempo che Fa’, adesso è ufficiale, la conduttrice parla anche della sua vita familiare con Francesco Totti.

Ilary Blasi è senza alcun dubbio una delle regine della tv. Sempre solare, simpatica e sorridente, è stata la prima conduttrice del Grande Fratello Vip, e ha mantenuto questo ruolo per tre edizioni, fino a quest’anno, in cui ha passato il testimone ad Alfonso Signorini, dedicandosi insieme ad Alvin alla conduzione di Eurogames, nuovo programma che ricorda un po’ il ‘Giochi senza Frontiere’ degli anni ’90. Del resto Ilary ha sempre mostrato di essere aperta a nuove avventure e a mettersi sempre in gioco. In una recente intervista a ‘F’, ha addirittura accennato alla possibilità che con il tempo potrebbe decidere di lasciare la tv e cambiare lavoro. Insomma, alla Blasi non manca certo la personalità. E lo sa anche Francesco Totti, suo marito da quasi 15 anni, che è innamorato pazzo di lei, tanto che ha più volte parlato del suo desiderio di fare un altro figlio con lei. I rumors sulla possibile quarta gravidanza di Ilary si rincorrono da tempo, ormai, ma lei ieri sera ha fatto chiarezza a Che Tempo Che fa, svelando come stanno le cose realmente: ecco le sue parole.

Ilary Blasi e la quarta gravidanza: ecco la verità

Ilary Blasi ieri è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e ha tenuto banco, come sempre, con la sua irrefrenabile simpatia e solarità. Parlando del suo rapporto con Francesco Totti, ad esempio, ha detto che è addrittura ‘umiliante essere sua moglie’, perché tutti pensano solo a lui e non calcolano lei. Sempre molto autoironica, Ilary, che ha anche parlato dei continui rumors sulla sua quarta gravidanza, che sembra essere un desiderio del marito. La Blasi ha spento subito i riflettori sull’argomento ed è stata molto chiara. “Non ho più gli ovuli, li ho persi”, ha scherzato, “Tre è un giusto compromesso, se Francesco vuole davvero il quarto, lo deve fare con un’altra”, ha chiosato, sempre con ironia, ma in maniera comunque seria.

Ora è davvero ufficiale, dunque, Ilary Blasi non è incinta per la quarta volta e a quanto pare non ha nessuna intenzione di diventarlo. Chissà se Totti riuscirà mai a convincerla!