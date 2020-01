Le Iene, grave lutto per Matteo Viviani: l’ultimo saluto sui social del conduttore ed inviato è commovente.

Grave lutto per Matteo Viviani, inviato e presentatore de Le Iene: poche ora fa è venuto a mancare il suo papà. A dare per prima l’annuncio è stata sua moglie Ludmilla Radchenko, attraverso un post pubblicato su Instagram qualche ora fa. Un post in cui la donna ricorda il suo ‘caro suocero’, pubblicando foto in cui il nonno è in compagnia dei suoi nipotini e di suo figlio. È rimasto in silenzio, invece, Matteo Viviani, almeno fino a poco fa, quando ha deciso di dare un ultimo saluto sui social al suo papà. Una foto molto semplice, di un paesaggio, illuminato dai raggi del sole. “Buon viaggio papà”, seguito da un cuore. In pochi minuti, il post è stato invaso dai messaggi di affetto di colleghi e fan della Iena.

Le Iene, grave lutto per Matteo Viviani: è morto il suo papà, l’ultimo saluto sui social

“Buon viaggio papà”,è con queste semplici parole che la Iena Matteo Viviani ha voluto salutare il suo papà che è venuto a mancare. Due semplici parole, seguite da un cuore, e l’immagine di paesaggio di campagna, illuminato da un raggio di sole. Non si conoscono le cause della morte. La prima a dare il triste annuncio è stata Ludmilla Radchecko, moglie dell’inviato delle Iene e madre dei suoi due bambini. “Le generazioni crescono..e altri se ne vanno…il segno della Vittoria, Vita, Viviani”, scrive Ludmilla nel suo post. Nelle foto pubblicate su Instagram, infatti, ne appare una in cui il suocero, in compagnia di Matteo, fa il segno della ‘vittoria’ con la mano. “Ciao caro suocero, caro nonno e padre…rimarrai nei nostri cuori, riposa in pace”, con queste parole Ludmilla chiude il suo post da brividi. Un ricordo dolcissimo, quello dellla Radchenko, a cui è seguito il saluto di Matteo Viviani. Un post semplice e commovente, quello della Iena, che ha voluto dire addio così al suo papà. Dopo il silenzio delle prime ore, ecco la foto che Matteo ha postato sui suoi profili social:

Un saluto commovente, al quale si sono uniti tantissimi fan e colleghi dell’inviato. Il post è stato letteralmente invaso dai commenti, in pochissimi minuti: migliaia i messaggi di cordoglio e di solidarietà per Matteo, in questo momento di profondo dolore. Non ci resta che unirci a loro e mandare il nostro più caloroso abbraccio a Matteo Viviani.