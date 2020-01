Maddalena Corvaglia festeggia i suoi 40 anni insieme ad amici e parenti, ma salta subito all’occhio l’assenza di una persona speciale

Maddalena Corvaglia è certamente una delle Showgirl Italiane più amate degli ultimi decenni. In coppia con Elisabetta Canalis ha fatto ballare migliaia di telespettatori durante gli ‘stacchetti’ a Striscia la Notizia. Maddalena, biondissima e con gli occhi di ghiaccio, è stata ed è ancora il sogno di moltissime donne che vorrebbero somigliarle. Mentre l’amica e collega è volata oltreoceano abbandonando quasi del tutto la televisione, lei negli ultimi anni ha accettato svariati incarichi televisivi. Le due ex veline che hanno sempre avuto un rapporto molto speciale, sembra stiano attraversando un periodo di crisi, che le ha spinte a separarsi per un po’ di tempo. Separazione che ovviamente non è passata inosservata agli occhi delle migliaia di fan. Ma la Corvaglia ha recentemente raggiunto un traguardo personale di tutto conto, si, perché ha compiuto 40 anni! Alla festa di compleanno però si è notata la mancanza di una persona molto speciale per la donna… vediamo chi è!

Maddalena Corvaglia festeggia 40 anni: assente una persona speciale

Maddalena ha iniziato il 2020 nel migliore dei modi, festeggiando i suoi 40 anni, insieme ad amici e parenti. L’ex velina di Striscia la Notizia ha spento 40 candeline attorniata dalle persone che ama, grazie al compagno Alessandro Viani. L’immobiliarista Milanese ha organizzato uno splendido party a sorpresa per festeggiare il compleanno della compagna, a cui ha dedicato delle parole dolcissime. Il compleanno si è svolto tra i sorrisi e le risate generali, come si può ben notare del profilo social della Corvaglia. Ma un’assenza al party non è certo passata inosservata… Si, al party mancava proprio Elisabetta Canalis, atterrata in Italia per partecipare ai vari eventi di moda che si stanno svolgendo in questi giorni a Milano. Non sono chiari i motivi dell’allontanamento tra le due donne, ciò che è certo è che ormai la situazione va avanti da mesi.

Nonostante l’assenza della sua migliore amica, Maddalena ha vissuto uno splendido compleanno, come ha scritto anche su Instagram: “Grazie a tutti voi Amici e compagni d’avventura per aver reso speciale questa serata. E grazie a te amore aleviani per questa sorpresa meravigliosa“.