Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier è stata davvero furiosa con Roberto D’Agostino: ecco cos’è successo e il battibecco in diretta.

Mancano pochissime settimane e, finalmente, assisteremo alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Agli inizi di Febbraio, infatti, Amadeus, conduttore e direttore artistico di questa edizione, sarà al timone della più grande e importante manifestazione musicale italiana. È proprio per questo motivo che, in seguito all’ufficializzazione dei 20 concorrenti in gara, Mara Venier ha voluto dedicare gran parte della puntata di ieri di Domenica In a quest’argomento. In studio, erano presenti tantissimi giornalisti. Tra i quali anche Roberto D’Agostino. Ecco. È proprio con lui che, in seguito ad una serie di considerazioni poco piacevoli nei confronti del conduttori, la zia d’Italia è stata davvero furiosa. Le dichiarazioni del giornalista, infatti, non affatto piaciute dalla conduttrice televisiva. Che, nel rispondere a quanto detto in diretta televisiva, ha tirato in ballo anche il grande Fabrizio Frizzi. Ecco cos’è successo.

Mara Venier furiosa con Roberto D’Agostino a Domenica In: ecco perché

L’edizione del Festival di Sanremo che partirà a breve, ammettiamolo, sarà davvero pazzesca. Per la prima volta, al timone della manifestazione ci sarà Amadeus. Le novità apportate sono davvero tantissime. A partire, quindi, dalle donne che, serata dopo serata, calcheranno il palco dell’Ariston. È proprio per questo motivo, quindi, che lo show si dimostrerà un successo pieno. Tuttavia, c’è chi non è d’accordo. Durante la puntata di Domenica In, andata in onda il 12 Gennaio, Roberto D’Agostino, ospite di Mara Venier, ha espresso la sua opinione. Dicendo che, a detta sua, Amadeus non sarebbe in grado di reggere da solo un microfono. E, perciò, necessita di un ulteriore supporto. Immediata è stata la reazione della padrona di casa che, visibilmente furiosa, ha sbottato contro il giornalista.

“Amadeus è un grande professionista. Non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto con Fabrizio Frizzi”, sbotta Mara Venier in diretta. Facendo un chiaro riferimento alla mancata conduzione del grande conduttore in uno spettacolo più che importante per tutta la televisione italiana.

Ma non solo. Perché, ancora prima di questo duro battibecco in diretta, Mara Venier è stata la protagonista di una piacevole sorpresa. Ospite della puntata di ieri di Domenica In è stata anche Eleonora Daniele. Che, in diretta televisiva, ha chiesto alla zia d’Italia di essere la madrina di sua figlia Carlotta.