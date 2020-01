Marcello, Trono Over, Uomini e Donne: chi è il nuovo corteggiatore

Chi è Marcello, il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne Over sceso per Gemma, Anna e Antonella.

Nello studio di Uomini e Donne è arrivato un nuovo signore per il parterre maschile. Si chiama Marcello e si è buttato a capofitto nella conoscenza di due pilastri della trasmissione: Anna Tedesco e Gemma Galgani. Due personalità molto forti, molto in contrasto e l’uomo infatti sta cercando di domare le due donne, ma Gemma, per esempio, gli ha già chiesto di fare una scelta e di decidersi per una frequentazione esclusiva. Marcello ha rifiutato perchè vuole continuare a conoscere anche la Tedesco. Eppure in studio è arrivata una segnalazione che mette in dubbio tutto.

Chi è Marcello, il nuovo corteggiatore di Gemma, Anna e Antonella

Prima di tuffarci nelle anticipazioni del Trono Over per questa settimana dal 13 al 19 gennaio, vediamo chi è Marcello, il nuovo corteggiatore di Gemma. La Dama di Torino si è lasciata andare nelle sue braccia dopo la fine della storia con Juan Luis. La Galgani vuole assolutamente trovare l’amore in questo 2020 e chissà che Marcello non sia quello giusto per lei. Per ora su di lui sappiamo molto poco. Sui social non è particolarmente attivo e quindi le informazioni per ora scarseggiano. Però sappiamo che ha un negozio nella città dove vive, non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e pare che non abbia velleità di diventare famoso e di farsi conoscere in tv. Tutto bene quindi? Pare, almeno sulla carta, ma le cose con Gemma non andranno per il meglio. Infatti l’uomo ha voluto frequentare anche Anna Tedesco e tra i due, grazie a una segnalazione di Gianni Sperti, sappiamo che c’è qualcosa di un po’ losco.

La segnalazione su Marcello e Anna



Una segnalazione di Gianni Sperti, proprio su Marcello, fa infatti capire che la Tedesco avrebbe sponsorizzato il negozio del signore del parterre maschile. Quindi fra i due forse un interesse mediatico e di pubblicità c’è? In tutto questo però sappiamo anche che Marcello ha voluto conoscere una terza signora, Antonella.

Gemma Galgani lascia Marcello

A questo punto a prendere in mano la situazione è stata Gemma Galgani. La dama di Torino, infatti, non ci sta. Chiede la frequentazione esclusiva e quando Marcello le risponde che non è ancora pronto, lei decide di chiudere. Del resto Gemma lo ha spiegato: non ha tempo da perdere a tal proposito e questo 2020 per lei deve essere l’anno in cui trova l’amore.