Chi è Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe oggi concorrente del Grande Fratello VIP che si è baciata con Pago.

Adriana Volpe è entrata come concorrente del Grande Fratello VIP 2020 e, nel giro di pochissime ore dalla sua permanenza, è scattata la polemica. Già, perchè la Volpe si è lasciata andare ad un bacio, anche piuttosto appassionato con Pago, Pacifico Settembre. Peccato che se Pago è single (ricordiamo la sua storia finita con Serena Enardu dopo la partecipazione a Temptation Island VIP) non si può dire lo stesso di Adriana Volpe. L’ex conduttrice Rai, infatti, è sposata con Roberto Parli. Suo marito, ovviamente, dopo aver visto il bacio tra la moglie e Pago è sbottato dichiarando che qualcuno si era dimenticato cosa fosse il rispetto. Ma non sua moglie, Antonella Elia. Vediamo meglio.

Chi è Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe

Roberto Parli è un manager che ha incentrato il suo lavoro sugli immobili di lusso. Sposato con Adriana Volpe, il suo nome fino a poco tempo fa era lontano dalle cronache e dal gossip. Ma da quando la sua metà è entrata al Grande Fratello VIP e, soprattutto, si è lasciata andare ad un bacio con Pago, le cose sono cambiate. Ora tutti si chiedono chi sia Roberto Parli.

Classe 1973, Roberto ha origini svizzere. È infatti nato nel Canton Ticino, ma oggi vive a Montecarlo. Nel suo settore lavorativo è molto apprezzato e conosciuto tanto che ha collaborazioni aperte con Dubai, Stati Uniti e Europa ovviamente. Nel 2008 si è unito in matrimonio con Adriana Volpe (per lei è il secondo matrimonio) e tre anni dopo la famiglia si è allargata con la nascita di Gisele, la loro prima figlia. La loro storia d’amore è sempre stata lontana dai riflettori, ma da qualche tempo Roberto Parli si è fatto sentire pubblicamente. Prima per difendere la moglie dagli epiteti che le sono stati scagliati addosso da Magalli, ora per dichiararsi sgomento per il bacio di Adriana con Pago al Grande Fratello VIP 2020.

Il bacio tra Adriana e Pago al GF VIP 2020

Adriana Volpe e Pago si sono scambiati un bacio durante il gioco Obbligo-Giudizio-Verità. Si è trattata di una penitenza decisa da Antonella Elia che ha voluto che tra i due ci fosse questo bacio a stampo. Nessuno dei due inizialmente voleva, ma poi c’è stato questo rapidissimo sfiorarsi di labbra. Il marito Roberto Parli si è infuriato come abbiamo detto, ma non con la moglie, ma pare con Antonella Elia che ha dato questo “obbligo”.

Insomma, Roberto continua a tifare per la sua Adriana e proprio nei giorni scorsi ha anche postato una foto di loro due che si baciano dichiarando il suo amore per lei.