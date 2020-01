Royal Family, arriva il comunicato ufficiale da parte della Regina sulle sorti del nipote Harry e Meghan: adesso è proprio ufficiale…

La Royal Family negli ultimi giorni è stata investita da molteplici ‘scandali’, che hanno certamente impensierito la Regina e non poco. Infatti dopo le vacanze Natalizie passate all’insegna delle tradizione e degli affetti, sua Maestà ha dovuto fare i conti con le spaccature createsi all’interno della famiglia. Infatti ha dovuto fronteggiare due problemi che hanno leso e non poco all’immagine della Corona, in primis il futuro matrimonio della nipote Beatrice di York, che rischia di non essere trasmesso da nessuna emittente televisiva a causa del coinvolgimento del figlio di sua Maestà nel caso Epstein. E poi l’allontanamento del nipote Harry, Duca di Sussex e sua moglie Meghan dalla casa Reale. Insomma tanti dispiaceri e tanti problemi da risolvere, eppure sembrerebbe che la Regina, dopo aver convocato un congresso a corte, abbia trovato la giusta soluzione per questa ‘separazione’ di Harry e Meghan dalla Corona. La Regina Elisabetta ha emanato un comunicato ufficiale in cui spiega in modo significativo e dettagliato quanto accadrà nei prossimi mesi alla coppia e a corte. Vediamo quindi insieme quali sono state le parole della Regina.

Royal Family, comunicato della Regina su Harry e Meghan: è ufficiale

La Regina, in seguito a un congresso familiare, si è finalmente espressa in merito alla ‘separazione’ del nipote Harry dalla Corona. E ha così dichiarato all’interno del comunicato ufficiale divulgato: “Oggi la mia famiglia ha avuto una lunga e costruttiva discussione sul futuro di mio nipote e della sua famiglia. La mia famiglia e io sosteniamo il desiderio di Harry e Meghan di costruirsi una nuova vita come una giovane famiglia indipendente. Anche se avremmo preferito che fossero rimasti come membri a tempo pieno della famiglia reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di condurre una vita più indipendente pur rimanendo una parte importante della mia famiglia.”

A questo punto la Regina ha illustrato anche come avverrà questo distacco dalla Casa Reale: “Harry e Meghan sono stati molto chiari nell’esprimere la volontà di non dipendere più da fondi pubblici nella loro nuova vita. Abbiamo perciò concordato che vi sarà un periodo di transizione nel quale si divideranno tra Canada e Regno Unito. Sono argomenti complessi quelli che la mia famiglia si trova a dover risolvere e c’è ancora molto lavoro da fare, ma ho chiesto che una decisione definitiva sia raggiunta entro i prossimi giorni“