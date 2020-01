Pomeriggio 5, parla la moglie di Salvo Veneziano: “Le sue intenzioni sono state interpretate male”; ecco cosa ha raccontato.

Una puntata davvero scoppiettante quella di oggi di Pomeriggio Cinque. Dopo la consueta pagina dedicata alla cronaca, Barbara D’Urso ha invitato tanti ospiti per la seconda parte del suo programma. Una seconda parte dedicata interamente al Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality più spiato d’Italia è iniziato da una sola settimana, ma i colpi di scena in Casa sono già tantissimi. Tra gli argomenti trattati nel salotto di Pomeriggio 5, c’è la polemica che ha colpito uno dei concorrenti del reality, Salvo Veneziano. Si tratta di uno dei quattro ex gieffini, che al momento alloggiano nel Privè della Casa. Il siciliano è finito nella bufera dopo alcune frasi rivolte a Barbara De Panicis, una delle concorrenti. Frasi ritenute eccessivamente violente da gran parte del web. A difenderlo è intervenuta sua moglie Giuseppina, che oggi è stata ospite della D’Urso, scopriamo cosa ha raccontato.

Pomeriggio 5, parla la moglie di Salvo Veneziano: le parole in diretta a Pomeriggio 5

“Io non condivido assolutamente nè la forma nè il contenuto delle affermazioni di mio marito durante questa conversazione con gl altri inquilini, ma è anche vero che vorrei specificare che mio marito non è la persona che viene descritta in questo momento.” È con queste parole che Giusy, moglie di Salvo Veneziano inizia il suo discorso durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Dopo la bufera creatasi sul web in seguito alle affermazioni del siciliano, la moglie ha deciso di chiarire alcune cose. “Vivo da più di 20 anni con lui, è il padre dei miei figli, chi meglio di me può conoscerlo? È amico delle donne e non lo riconosco in quello che dice. Non lo giustifico, anzi chiedo scusa io a nome suo per queste affermazioni”, prosegue la donna. Che, però, sostiene che le parole di suo marito siano state fraintese dalla maggior parte delle persone: “Le sue intenzioni sono state mal interpretate, lui ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Metafore legate a una passione, i suoi volevano essere apprezzamenti. Ma ha peccato anche di ingenuità, ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa.”. Con queste parole, Giusy prende le difese di suo marito Salvo, pur riconoscendo il grave errore commesso dal siciliano. La D’Urso ammette di essere rimasta molto sorpresa dalle parole di Salvo, soprattutto perché il siciliano ha continuato per un bel po’ di minuti il suo discorso, senza rendersi conto della gravità.

“In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di donne che mi offendono, che mi accusano e mi umiliano, anche a mia figlia” per le affermazioni di mio marito: anche questa è una forma di violenza”. Questo l’ultimo sfogo di Giusy, alla quale Barbara risponde: “Questi sono i leoni da tastiera che ne approfittano! Cosa c’entra la moglie? Cosa c’entra la figlia?”, replica la conduttrice.