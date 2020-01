In quest’ultima foto su Instagram, Selvaggia Roma ha condiviso una foto con indosso un abito super scollato: c’è davvero poco spazio all’immaginazione.

Vanta di un successo davvero clamoroso, Selvaggia Roma. Da quando è terminato il suo percorso televisivo a Temptation island, la giovane romana ha cavalcato la cresta dell’onda. Non soltanto perché, infatti, quest’estate è stata la voce di un vero e proprio tormentone, ma sui social vanta un seguito davvero incredibile. E non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Soprattutto se si prendono in considerazione le numerose foto che, spesso e volentieri, la bellissima Roma condivide sul suo canale social. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, probabilmente durante una serata trascorsa in piacevole compagnia, Selvaggia si lascia immortalare con indosso un fantastico abito super scollato. Ebbene si. Sarà stata una serata davvero speciale. Perché, ammettiamolo, era davvero splendida. Ma siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente.

Selvaggia Roma, abito super scollato su Instagram: tutti gli occhi vanno lì

Sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi followers, Selvaggia Roma. In effetti, vanta di una bellezza davvero stratosferica. Quindi, è più che normale che, spesso e volentieri, sia la destinataria di numerosi commenti di apprezzamento da parte dei suoi followers. Come dicevamo precedentemente, Selvaggia è solita condividere delle foto davvero mozzafiato. L’ultima, tra l’altro, è stata pubblicata qualche ora fa sul suo canale social. E, come tutti gli altri suoi scatti fotografici, anche questa ha catturato l’interesse di tutti i suoi fan. Sapete perché? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Selvaggia indossa un fantastico abito. Che, da come mostrato, risulta essere davvero super scollato. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, gli occhi di tutti i suoi più accaniti ed attenti sostenitori non può che non essere caduto proprio lì. In effetti, è praticamente impossibile spostare lo sguardo altrove, vero?

La storia d’amore con Francesco Chiofalo

Era il 2017 quando, per la prima volta in assoluto, Selvaggia Roma partecipava a Temptation island insieme al suo fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo. Da quel momento, sono cambiate tantissime cose. I due si sono lasciati. Ed entrambi hanno iniziato a viversi la loro vita. Certo, ogni tanto si lanciano qualche frecciatina. L’ultima, ad esempio, risale a qualche settimana fa. Quando, in occasione del ritorno di fiamma tra il suo ex ed Antonella Fiordelisi, la giovane Roma aveva confessato di aver Chiofalo nel periodo in cui lui era single.