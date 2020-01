Teresa Langella toglie il costume al mare: lo scatto infiamma Instagram, fan in delirio per il fisico mozzafiato dell’ex tronista di Uomini e Donne e per la didascalia del post.

Teresa Langella è stata sicuramente una delle troniste più amate di Uomini e Donne, soprattutto per la sua storia d’amore con Andrea Dal Corso. I due, dopo essere stati entrambi a Temptation Island come single, si sono innamorati all’interno del programma, ma il loro percorso è stato molto travagliato. Teresa, infatti, ha subito inizialmente un rifiuto da parte di Andrea, che poi ha fatto di tutto per riconquistarla dopo la fine del trono, e con il tempo ci è riuscito. Oggi i due sono innamoratissimi e continuano a viversi fuori dal programma, anzi hanno anche fatto il grande passo della convivenza, spostandosi insieme a Milano. Negli ultimi giorni la coppia è stata alle Maldive, dove ha vissuto una vacanza da sogno, in un resort extra lusso, pubblicando tanti bellissimi scatti e video per i fan. Uno di questi, appena pubblicato da Teresa sul suo profilo Instagram, ritrae l’ex tronista senza costume al mare. Si tratta di una foto davvero da urlo, che ha fatto impazzire i fan, soprattutto per la didascalia scritta da Teresa, che racconta il particolare momento che sta vivendo.

Teresa Langella, la foto in cui toglie il costume infiamma Instagram: fan in delirio per lei

Teresa Langella ha infiammato Instagram poco fa con uno scatto a dir poco ‘bollente’ che la ritrae in topless al mare, durante la vacanza alle Maldive che ha fatto con il suo fidanzato Andrea Dal Corso. I due ora sono tornati a Milano, e Teresa sta per cominciare la sua avventura a Radio 105, come ha annunciato qualche giorno fa su Instagram. Stasera ci sarà la prima puntata del suo programma dalle 18 alle 20, e l’ex tronista ha voluto ricordare questo grande appuntamento ai suoi followers, ‘stuzzicandoli’ con lo scatto senza il pezzo superiore del costume. La foto in realtà non mostra nulla di particolarmente compromettente, perché Teresa è di spalle, seduta in acqua, per cui si vede solo la sua schiena scoperta. Ma lo scatto è comunque molto artistico, soprattutto per il panorama e le luci,e ha fatto di certo volare la fantasia dei tantissimi followers della Langella.

Tantissimi i commenti sotto il post di Teresa, soprattutto riferiti alla didascalia, nella quale l’ex tronista ha descritto tutti gli stati d’animo che sta vivendo in questo periodo, soprattutto da quando ha saputo che avrebbe condotto un programma in radio. La sua gioia è condivisa dai fan, che hanno subito invaso il suo profilo di bellissime parole su di lei.