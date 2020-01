In questa puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata davvero furiosa: l’opinionista del programma, infatti, ha perso completamente le staffe.

Una nuova puntata di Uomini e Donne è appena andata in onda. E, come ogni lunedì, anche questo appuntamento è stato dedicato esclusivamente a Gemma Galgani e a tutto il parterre del Trono Over. Tuttavia, nonostante la puntata ‘tranquilla’, Tina Cipollari ha completamente perso le staffe. Siamo soliti ad assistere a delle vere e proprie ‘sfuriate’ dell’opinionista del famoso dating show di Canale 5. In questo modo, però, non l’avevamo mai vista. Durante il momento dedicata alla dama torinese e alle sue conoscenze, è intervenuto un signore del pubblico che, nel commentare la fisicità della romana, si è lasciato andare ad un ‘particolare’ commento che non è affatto piaciuto alla bella Tina. È proprio per questo motivo che la simpaticissima Tina è diventata furiosa.

Tina Cipollari furiosa a Uomini e Donne: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, Tina Cipollari ha completamente perso le staffe a Uomini e Donne contro un signore del pubblico. L’uomo in questione, infatti, è intervenuto in difesa di Gemma Galgani e, soprattutto, della sua bellezza. “C’è un po di invidia verso di lei. Arrivare alla sua età, non c’è possibilità da parte tua”, esclama il signore. Immediata è stata la reazione di Tina. Che, come al suo solito, non si è fatta affatto attendere nella sua reazione. Non solo, infatti, ha spiegato che non vorrebbe mai arrivare all’età della dama torinese che è da diverso tempo che cerca un uomo, ma, visibilmente furiosa, ha sbottato contro di lui.

Dopo l’esclamazione del signore: “ITu vai sempre ad ingrassare ed in ingrasserei sempre”, Tina ha esordito: “Ma senti chi ha parlato: ‘Cinghiale di m***a’”. Insomma, le parole dell’opinionista romana, come al solito, non si sono affatto attenere.

Tina, vittima di un crudele scherzo de Le Iene

Non è soltanto la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Ma, qualche settimana fa, la famosa e simpatica opinionista del dating show di Canale 5 è stata la protagonista indiscussa anche de Le Iene. L’abbiamo sempre conosciuta con quel sorriso contagioso e le sue battute super simpatiche, ma, vittima di un ‘crudele’ scherzo, organizzato dal programma di Italia Uno di Davide Parenti, la simpaticissima romana si è letteralmente sciolta in una valle di lacrime a causa di suo figlio. Insomma, uno scherzo che, ammettiamolo, non verrà facilmente dimenticato da Tina. E non solo. Voi, ve lo ricordate?