Cosa succederà nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 13 gennaio: Gemma nuovamente presa in giro?

Oggi, lunedì 13 gennaio va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi è ricominciato da circa una settimana dopo la pausa natalizia e i colpi di scena ci sono già stati. Abbiamo infatti visto Gemma e Juan Luis dirsi addio in modo piuttosto violento e non senza ripercussioni, ma non solo. Anche la storia di Valentina è terminata con il suo corteggiatore e anche in questo caso ci sono state molte lacrime. Cosa sappiamo quindi dalle anticipazioni della puntata di oggi, 13 gennaio? Cosa succederà a Uomini e Donne?

Anticipazioni Trono Over, 13 gennaio 2020

Il trono over di Uomini e Donne, dalle anticipazioni di oggi, 13 gennaio 2020, sappiamo che sarà piuttosto intenso. Ci sono infatti diverse situazioni che stanno creando non poca tensione nel parterre maschile e femminile. Soprattutto una delle nostre preferite, Gemma Galgani, da quanto abbiamo visto dalle anticipazioni, sarà piuttosto in balia di situazioni complicate. La fine della storia con Juan Luis non è stata proprio una bel momento per la dama di Torino che, infatti, ha i nervi a fior di pelle. Mentre circolano voci sul fatto che Gemma potrebbe lasciare il programma, sappiamo dalle anticipazioni che litigherà fortemente con Anna Tedesco. Infatti la puntata di oggi sarà proprio dedicata a questo scontro durissimo. Gemma infatti ha deciso che in questo 2020 dovrà assolutamente trovare un nuovo amore e quindi, dopo l’addio con Juan Luis, ha deciso di rimettersi subito in gioco.

Marcello: il nuovo corteggiatore di Gemma e Anna

Arriva così Marcello, un nuovo corteggiatore proprio per Gemma Galgani che però è molto interessato anche ad Anna Tedesco. Un uomo per due dame insomma e questo non fa presagire nulla di buono. Dalle anticipazioni sappiamo che Gemma non prenderà affatto bene questa dichiarazione e quindi chiederà a Marcello una frequentazione esclusiva. L’uomo però dichiara sia troppo presto e a questo punto interviene Gianni Sperti.

La segnalazione di Gianni Sperti su Anna Tedesco

L’opinionista di Uomini e Donne ha infatti una segnalazione su Anna Tedesco. Dalle anticipazioni della puntata di oggi, 13 marzo, sappiamo infatti che Gianni è venuto a conoscenza di un “intrallazzo” tra Anna Tedesco e Marcello. La donna avrebbe infatti sponsorizzato il negozio del nuovo corteggiatore. Nessun reale interesse quindi, ma mero business, come dichiara sempre Tina Cipollari? Può essere. Vedremo nella puntata di oggi se la padrona di casa Maria De Filippi vorrà dare ascolto a queste segnalazioni e quindi approfondire la cosa oppure no.